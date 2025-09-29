Se encontraron telas de marco y hueso en los proyectos de vivienda de Suvarna Sutera, resultó ser este hecho

Kota MandargVIVA – Jefe de policía de la ciudad de Tangerang, comisionado de policía Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah, confirmó los hallazgos sudario Y hueso En el área del proyecto de desarrollo residente La seda Suvarna no está relacionada con actos criminales.

«Verificamos directamente para responder a los disturbios públicos. Nos aseguramos de ser identificado por Inafis, este no es un delito», dijo, el lunes 29 de septiembre de 2025.

Esto se confirmó después de que inmediatamente bajó a la ubicación para verificar la verdad de la información. La policía explicó que el área fue una vez tierra entierro. Cuando la tierra se vende al desarrollador, las tumbas se han movido oficialmente.

El nuevo proyecto se puede continuar después de que es seguro que no hay más reclamos graves de los residentes. «Es decir, el procedimiento que todas las partes deberían haber tomado», dijo.

El jefe de Sindang Panon Village, Didik Darmadi, también confirmó esto. Dijo que alrededor de 25 a 30 tumbas se habían movido hace unos años antes de que comenzara la construcción.

«En ese momento, después de la transferencia, no se hizo directamente. Espere primero, hasta que no hubo más afirmaciones de los residentes. Solo entonces el proyecto de carretera», dijo Didik.

Según Didik, las actividades del proyecto en ese lugar incluso se han detenido más de un mes. Sospechaba que la Sábana Santa y los huesos encontrados aparecían porque el suelo era erosionado por el agua de lluvia.

«Hasta donde recuerdo, hubo más de un mes en que no había trabajo en ese lugar. Debido a la lluvia y había un charco, tal vez la tierra se erosionó, finalmente se vio», dijo.

Lo mismo fue expresado por Sarifudin, Amil Sindang Panon Village, quien alguna vez fue la gestión de la reubicación de la tumba. Según él, el proceso de reubicación se llevó a cabo de acuerdo con los procedimientos y había sido anunciado a los residentes.

El gobierno de la aldea asegura que los hallazgos de la Sábana y los huesos se hayan gestionado adecuadamente. El cuerpo restante fue enterrado nuevamente en otro lugar de entierro que está a aproximadamente 1 kilómetro del sitio del proyecto.

«Después de que nadie afirmó tener una familia enterrada allí, se consideró terminado», dijo Sarifudin.

Anteriormente se informó, los residentes de Tangerang Regency se sorprendieron por la circulación de videos que mostraban morteo y tela de hueso que se encuentra en el área del proyecto de construcción en Sindang Panon Village, distrito de Sindang Jaya.

La grabación fue viral después de estar muy extendida en varias plataformas de redes sociales. Uno de ellos se publicó una cuenta de Instagram @OfficialTanganCeAnupDateCom.

«Se sospecha que Sabord y marco se dispersaron en el Proyecto de Vivienda Suvarna Sutera», dijo en la cuenta, el lunes 29 de septiembre de 2025.