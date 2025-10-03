Se encontraron nuevamente 4 cuerpos en las ruinas del internado islámico de Al Khoziny

Yakarta, Viva – Jefe de datos, información sobre desastres y centro de comunicación BNPBAbdul Muhari dijo que su partido había encontrado nuevamente que cuatro víctimas murieron en el incidente colapsado del edificio de Musala de internado islámico (Pone) Al Khoziny, Buduran, Regencia SidoarjoJava este. Los cuatro cuerpos fueron llevados inmediatamente al Hospital Surabaya Bhayangkara para su mayor identificación y tratamiento.

Leer también: Ponpes Tragedia en Sidoarjo, DPR fomenta los estándares de seguridad educativa



Abdul explicó que el descubrimiento del cuerpo, además de agregar datos sobre el número de víctimas, murió a nueve personas, desde el primer día del incidente. Por otro lado, hay 54 personas que todavía están en el proceso de búsqueda.



BNPB en la ubicación colapsada del internado islámico Al Khoziny

Leer también: Evacuación Use equipo pesado, BNPB: 58 Víctimas de Ponpes Ambruk Sidoarjo en la búsqueda



«Estos datos se basan en la lista de asistencia de Santri publicada por el internado islámico», dijo Abdul en su declaración, el viernes 3 de octubre de 2025.

Dijo que el equipo conjunto estaba tratando de realizar una búsqueda y ayuda integradas de Basarnas, TNI-Polri, BPBD, Departamento de Bomberos, Tagana Dinsos, Obras Públicas y Oficina de SDA, así como voluntarios de hasta 400 personas durante 24 horas alternativamente.

Leer también: Felicitaciones a las víctimas de los pones colapsados ​​cuando Cak Imin adoptó



«El equipo ha llevado a cabo reevesuaciones con métodos físicos, llamadas de votación, al uso de equipos especiales como la búsqueda de Olympus flexible, Xaver 400 Wall Scanners y líderes de búsqueda múltiple», dijo.

Los resultados del examen, dijo, mostraron que no había signos de sobrevivientes, por lo que el proceso de búsqueda se centró en Evacuación y limpiando usando pesado.

Para obtener información, las víctimas que fueron tratadas se extendieron en varios centros de salud, incluido el Hospital RT Notopuro Sidoarjo, Hospital Siti Hajar, Hospital Delta Surya, Hospital Sheila Medika, Hospital Airlangga, Hospital Tebel BDS, RSUD Dr. Mohamado Soewandhie Surabaya, y Hospital de Sakinah Mojokerto. De los registros médicos, la mayoría de los pacientes han regresado a casa, algunos todavía están en hospitalización y hay algunas víctimas murieron en cada una de estas instalaciones de salud.

Mientras tanto, también hubo víctimas que regresaron a casa sin la necesidad de un tratamiento médico adicional, así como al equipo SAR combinado de varias víctimas.

BNPB proporciona un soporte completo para esta operación, incluido el envío de equipos de evacuación en forma de 200 bolsas para cuerpo, 200 pares de guantes, 4.000 máscaras, 250 conjuntos de PPE y otros soportes de acuerdo con las necesidades de campo. Además, BNPB también proporciona incentivos operativos para el personal del equipo conjunto involucrado en el proceso de evacuación durante siete días.



El equipo pesado es alertado para ayudar a evacuar a las víctimas de ruinas en Al Khoziny Boarding Islamic Boarding

El soporte de equipos pesados ​​y otros vehículos operativos SAR también se desplegó para acelerar el proceso de limpieza, incluidas tres unidades de grúas, una unidad de interruptor de excavador, 30 unidades de camiones volquete, cuatro juegos de equipos de corte de concreto y 30 unidades de ambulancia. BNPB también preparó este presupuesto operativo de equipos pesados ​​para apoyar el proceso de evacuación que se espera que dure una semana.