Se encontraron 4 cadáveres femeninos en el manglar Denpasar, se han matado a un total de 9 personas que mataron inundaciones

BaliVIVA – Equipo SAR Ditpolairud Polda Bali encontró cuatro cuerpos de mujeres que anteriormente fueron declaradas desaparecidas en la tragedia inundación que golpeó a Bali.

Cuatro víctima Encontrado en el área de Tanah Kilap, Mangrove, South Denpasar, alrededor de las 09.00 Wita. Esto fue confirmado por el director de la policía de Polairud Bali, el comisionado de policía Nurodin.

«Sí, es cierto, la búsqueda del intensivo equipo conjunto SAR logró encontrar cuatro víctimas de inundación esta mañana», dijo, el viernes 12 de septiembre de 2025.



El equipo SAR evacuó el cuerpo de las víctimas de la inundación en Denpasar, Bali

Todas las víctimas fueron evacuadas inmediatamente al Hospital Prof. Ngurah, Sanglah para el proceso de identificación. Nurodin enfatizó que la búsqueda todavía se llevaba a cabo porque todavía había víctimas que no habían sido encontradas.

«La búsqueda de varias víctimas que no se ha encontrado aún continúa involucrando a un equipo conjunto», dijo.

Con este último descubrimiento, el número de muertos por las inundaciones en Bali aumentó a 9 personas. Mientras tanto, otras 4 personas todavía están en la búsqueda de un equipo conjunto. Anteriormente, se informó que las víctimas de inundaciones totales en Bali llegarían a 13 personas, con 5 víctimas encontradas muertas y otras 8 fueron declaradas desaparecidas.