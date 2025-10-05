Se encontraron 11 cuerpos el sexto día

Yakarta, Viva -Search y Rescue-Sar) Equipo de búsqueda nuevamente cuerpo quien fue enterrado en las ruinas del edificio de Musala de internado islámico (Pone) Al KhozinyBuduran, Regencia Sidoarjo, Java Oriental, el sexto día después del incidente, el sábado 4 de octubre de 2025.

Leer también: DVI Polri revela limitaciones de identificación de la muerte de los ponpes Ambruk al Khoziny, ¿qué es eso?



En total había once cuerpos y una pieza de cuerpo humano encontrado Equipo SAR.

La ubicación de todos los hallazgos se encuentra en el sector A4 con detalles; La primera víctima fue evacuada a 14.35 WIB, seguida de la segunda víctima con 16.15 WIB. Mientras tanto, las piezas del cuerpo en forma del pie derecho se encontraron a 17.33 WIB en el mismo lugar.

Leer también: Hubo 113 víctimas del mushmal colapsadas en Al Khoziny Ponpes, 10 personas fueron asesinadas y 103 sobrevivientes



Luego se encontró a la tercera víctima a las 21.17 WIB, luego las víctimas cuarta y quinta fueron encontradas simultáneamente a 22.01 WIB. La sexta víctima fue encontrada a 22.49 hora del oeste de Indonesia, la séptima víctima con 23.02 WIB, la octava víctima fue encontrada a 23.04 WIB, noveno con 23.06 WIB, los diez cuerpos con 23.27 WIB y el undécimo 23.30 WIB.

«Los once cuerpos y una parte del cuerpo fueron llevados inmediatamente al Hospital Bhayangkara (RS), Surabaya, para una identificación adicional», dijo el jefe del Centro de datos, información y comunicación de BNPB, Abdul Muhari en su declaración, citado el domingo 5 de octubre de 2025.

Leer también: Se encontraron nuevamente 4 cuerpos en las ruinas del internado islámico de Al Khoziny



Mientras tanto, el equipo SAR combinado todavía está tratando de encontrar partes de las partes del cuerpo, incluidos otros cuerpos que tienen el potencial de ser encontrado nuevamente.

Los resultados del descubrimiento del undécimo cuerpos al mismo tiempo aumentaron el número de víctimas de la muerte por 25 personas.

Mientras que una parte del cuerpo que no está intacta no se ha calculado como un aumento en el número de muertes, ya que según el procedimiento estándar del equipo de identificación de víctimas de desastre (DVI). Las autoridades aún necesitan varios otros indicadores para completar la identificación.

De acuerdo con el mandato legal aplicable, la determinación de la identificación de todas las muertes debe pasar por el proceso DVI para que pueda confirmarse legalmente, así como mantener la dignidad de las víctimas y proporcionar certeza a la familia.

Este proceso también es importante para evitar errores administrativos y legales, incluso en la presentación de organismos, el registro oficial, así como la concesión de derechos familiares, como la compensación o la asistencia del gobierno.