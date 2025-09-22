Se emitió el jueves en los cines, la película que no es madre elogiada por la audiencia y la crítica en Fantastic Fest 2025 Texas

Texas, Viva – Películas de terror la última producción psicológica de multivisión plus, Ella no es madrerecibió una animada bienvenida del público internacional en su proyección inaugural en Fantastic Fest 2025, el festival de cine de género más grande de América del Norte.

Toda la silla de cine está completamente cargada, los aplausos largos resuenan después de la reproducción. Este entusiasmo es una prueba de que no es una madre capaz de traer experiencias tensas y emocionales para el público de varios países. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Apariencia Artika Sari Devi considerado impresionante y tenso. La figura de la madre, interpretada por Artika, comenzó a partir de una figura cálida, se volvió muy aterradora no solo para sus hijos que habían interpretado por Aurora Ribero y Ali Fikry, sino también para toda la audiencia que no era madre en el fantástico festival de estreno mundial la semana pasada. Se cree que la película hecha por Randolph Zaini puede crear un horror diferente y tener en cuenta en la escena de la película.

No solo Randolph Zaini, como director, no era madre, un jugador como Artika Sari Devi, Aurora Ribero y Khivano Iskak también asistieron al fantástico Fest 2025.

«Hay tantos que no lo ven no madre», dijo Aurora Ribero con entusiasmo cuando se conoció antes de la proyección de la película que no era madre en el estreno mundial en Fantastic Fest 2025.

Después de ser presenciada, no era una madre que comenzó muchos elogios, uno de ellos fue reportado por Whitlock & Pope Media.

“Artika Sari Devi es magnético y aterrador, cambiando de la calidez materna a la violencia salvaje sin previo aviso. Ribero y Fikry traen vulnerabilidad cruda, su miedo anclando la historia,«Escribió los medios.

Uno de los fantásticos espectadores de festival también distribuyó el enunciado.

«Mantenga la película indonesia,» una mujer llamada madre «en su radar», Él escribió.

La película, producida por Amrit Punjabi, se llama uno de los horrores indonesios más prometedores este año, incluso antes del lanzamiento oficial en el país. La fantástica audiencia del festival llamó a esta película como un horror psicológico diferente de la fórmula de terror asiático en general.

La película que no es madre, se emitirá en los cines de Indonesia a partir del 25 de septiembre de 2025.