Se eliminó el cardado después de la foto viral que juega al dominó, esta es la palabra CAK IMIN

Yakarta, Viva – Presidente del National Awakening Party (PKB), Muhaimin Iskandar alias CAK IMIN Responde a la eliminación de cuadros PKB, Abdul Kadir Karding como Ministro de Protección de Trabajadores Migrantes (P2MI).

Leer también: Dirección de Prabowo al Ministro de P2Mi Mukhtarudin



Cak Imin enfatizó que la eliminación de la posición del ministro era la autoridad de Prabowo Subianto como presidente de la República de Indonesia.

«Toda la autoridad del presidente», dijo Cak Imin a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, el lunes 8 de septiembre de 2025.

Leer también: La figura de Mukhtarudin, un político de Golkar que fue inaugurado oficialmente Prabowo como el ministro de P2MI, reemplazó a Abdul Kadir Karding



Cuando se le preguntó si la eliminación estaba relacionada con la foto viral de la cardado jugando dominó con un ex sospechoso de registro ilegal, Azis wellangCak Imin afirmó no saberlo.

Cak Imin continuó enfatizando que los asuntos del gabinete son la autoridad del presidente.

Leer también: Ministro de Karding sobre Domino Play Photos con Azis Wellang: ¡No culpes al Rey Julio!



«No lo sé. Cada gabinete es la autoridad del presidente», concluyó Cak Iman.

Anteriormente informó, el presidente indonesio, Prabowo, Subianto, inauguró oficialmente a Mukhtarudin como ministro de protección de trabajadores migrantes indonesios (P2MI) en el Palacio del Estado, el lunes 8 de septiembre de 2025. Reemplazó a Abdul Kadir Karding.

La inauguración se llevó a cabo en base al decreto presidencial (Keppres) número 86p de 2025 con respecto al despido y el nombramiento de ministros y ministros adjuntos de plazo 2024-2029.

En la procesión, el presidente Prabowo dirigió la lectura del juramento contra Mukhtarudin.

«Que seré leal a la Constitución de la República de Indonesia en 1945 y llevaré a cabo todas las leyes y regulaciones con ellos mismos por mi devoción del Dharma a la nación y al estado», dijo Prabowo.

«Que llevo a cabo los deberes del cargo mantendrá la ética de la oficina, el trabajo lo más bien posible con un pleno sentido de responsabilidad», continuó.

Después de leer el juramento, el presidente firmó las actas de la inauguración y felicitó a Mukhtarudin por su nuevo puesto.