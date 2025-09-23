Se elimina la asignación de la casa, el liderazgo del DPRD central de Java solicita una residencia oficial

Semarang, Viva – Líderes del Consejo Representativo Regional (DPRD) Provincia de Java Central eliminada Subsidio en el hogar A partir del 1 de octubre de 2025. Esta decisión se tomó en respuesta a las aspiraciones de las personas en la manifestación recientemente.

Con la eliminación de beneficios cuyo valor alcanza casi RP. 80 millones por mes, el gobierno provincial (Pemprov) de Java central debe encontrar y preparar casas oficiales para los líderes de la junta.

El presidente del DPRD central de Java, Sumanto, explicó que la abolición de esta asignación se basaba en el acuerdo de los cinco líderes del Consejo.

«Las asignaciones de vivienda se eliminarán a partir del próximo mes», dijo Sumanto después de presidir una reunión plenaria en la oficina central de DPRD de Java, Semarang City, martes 23 de septiembre de 2025.

Según Sumanto, las asignaciones en el hogar son en realidad un componente del salario de los miembros de DPRD regulados en el Reglamento del Gobierno (PP) No. 18 de 2017 sobre los derechos financieros y administrativos del liderazgo y los miembros del DPRD. Según el PP, el liderazgo del consejo tiene derecho a esta asignación si la oficina no está disponible.

Sin embargo, porque los líderes eligen no recibir beneficios, Gobierno provincial de Java Central Ahora tiene la tarea de preparar residencias oficiales para el liderazgo de la DPRD. «El Secretario Regional tiene la tarea de encontrar una casa», dijo Sumanto.

El Secretario Regional de la Provincia Central de Java, Sumarno, confirmó que el liderazgo de la DPRD tenía la opción de recibir asignaciones en el hogar u ocupar casas oficiales.

«Mientras el gobierno regional no haya podido proporcionar una casa, reciben subsidios de vivienda. Si se ha proporcionado, sí, usando hogares oficiales», explicó.

Las asignaciones de la casa DPRD aparecen en Apbd 2026

Curiosamente, a pesar de que la asignación se eliminó a partir del 1 de octubre de 2025, Sumarno reveló que el presupuesto para esta asignación de vivienda aún se asignaría en el APBD 2026. «Sí, aparece nuevamente porque hay una base legal, de PP», dijo.

Esto muestra que el paraguas legal pp 18/2017 sigue siendo válido, aunque existe un acuerdo interno del liderazgo del consejo para no tomar la asignación.

La decisión de eliminar la asignación está en el centro de atención porque la cantidad de valor es bastante fantástica. Basado en el decreto del gobernador (KepGub) del número de Java Central 100.3.3.1/51 de 2025, la asignación de vivienda por mes para el presidente de la DPRD de la provincia central de Java alcanzó RP79,630,000. Mientras tanto, el vicepresidente del DPRD recibió RP72,310,000, y los miembros de DPRD recibieron RP47,770,000.

El proceso de evaluación o la evaluación de esta asignación se ha llevado a cabo en respuesta a las demandas de la comunidad. Con este paso, el liderazgo del consejo espera cumplir con las aspiraciones del público al tiempo que garantiza su derecho a obtener instalaciones adecuadas para cumplir con la provisión de casas oficiales por parte del gobierno provincial.

Informe: Teguh Joko Sutrisno