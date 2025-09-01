Se dice que una manifestación masiva es una cola de acumulación de la ira de las personas para el DPR

Yakarta, Viva – Acción Manifestaciones masivas que se han inflado recientemente hasta el final anarquista considerado no eventos espontáneos.

El profesor legal, el profesor Henry Indraguna, calificó la agitación como una acumulación de ira pública hacia la desigualdad social, la injusticia, el lujoso estilo de vida de los miembros del DPR en medio de las dificultades de la gente.

Henry destacó la muerte de Affan Kurniawan, un taxista de motocicletas en línea que fue asesinado después de ser golpeado por un vehículo táctico (Rantis) de BRIMOB (Rantis) como un desencadenante de una explosión emocional público Para la acumulación de ansiedad pública de la aplicación de la ley, el aumento de los costos de vida, los despidos, el desempleo, la carga fiscal y las prácticas de KKN que se están convirtiendo cada vez más. Además del llamativo estilo de vida de élite.

Dijo que la entrega de opiniones, ideas, críticas, protestas abiertamente estaba garantizada por la Constitución. Sin embargo, la acción anarquista se llama un paso inconstitucional.

«Las acciones de la masa anarquista y el vandalismo que dañan las instalaciones y la infraestructura pueden convertirse en conflictos sociales que pueden interferir con la estabilidad políticoSeguridad y economía nacional «, dijo, lunes 1 de septiembre de 2025.

Los oficiales limpiaron el daño después de la manifestación en la Policía Metropolitana de Yakarta.

Según Henry, la brecha de la desconfianza pública hacia los funcionarios se está ampliando porque muchas élites están más ocupadas mostrando lujo que mostrar solidaridad en tiempos difíciles.

«Parecen vivir como una burguesía en medio del proletariado, que no es un sentido de crisis. Esta desigualdad social amplía la brecha de la confianza pública en el gobierno y las élites políticas», dijo.

Además, aludió a la debilidad de la aplicación de la ley contra la corrupción, incluida la lenta ratificación del proyecto de ley de agarre de activos. «Desafortunadamente, los activos de la corrupción no se devuelven por completo en beneficio de la gente, porque nunca se ha aprobado el paraguas legal para legitimar los esfuerzos para confiscar los activos de los corruptores.

Experto legal Henry Indraguna

Hizo hincapié en que la comunidad ahora exige que los resultados fiscales se utilicen para los servicios públicos, no las prohibiciones de élite. También criticó el enfoque del aparato que a menudo era represivo en el manejo de la acción.

«Narración de ningún viral, ningún justicia ahora es un arma poderosa para provocar mayores masas y convertirse en una mercancía de que las aspiraciones de las personas se sienten solo escuchadas después de víctimas o disturbios», dijo.

Como solución, Henry ofrece varias recomendaciones. A corto plazo, alentó al gobierno a abrir un diálogo nacional entre el gobierno, DPR, trabajadores, estudiantes, líderes religiosos a la sociedad civil.

A largo plazo, instó a la ratificación de la ley de acogida de activos, la revisión de la ley ITE y la reforma del sistema electoral para ser más transparente y más barato. No menos importante, la educación política desde el principio para construir una cultura civilizada.

«Enfatizo que el gobierno debe anticipar manifestaciones con políticas equitativas, enfoques persuasivos y ejemplos morales de líderes», dijo.