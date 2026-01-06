Washington, VIVA – Presidente Estados Unidos de América Donald Trump ha señalado “cambios importantes” en el liderazgo de la empresa aceite Estados Unidos, aproximadamente un mes antes del ataque a VenezuelaAsí lo informó el Wall Street Journal citando varias fuentes.

Lea también: Trump dijo que el petróleo de Venezuela estará totalmente controlado en 18 meses



Según el informe citado por Sputnik el martes 6 de enero, hace aproximadamente un mes Trump entregó un mensaje vago pero conmovedor a varios directores ejecutivos de compañías petroleras estadounidenses.

El mensaje fue breve: «prepárense». Trump ha señalado que pronto se producirán cambios importantes en Venezuela, como afirman varias partes familiarizadas con la situación.

Lea también: Testigo desestima los cargos del fiscal y niega que hubiera una conspiración en el alquiler de barcos y la adquisición de petróleo de Pertamina





Donald Trump muestra foto del presidente venezolano Maduro tras ser arrestado Foto : ANTARA/Verdad Social @realDonaldTrump

Fuentes del Wall Street Journal dijeron que Trump solo transmitió una señal sin más explicaciones. Tampoco pidió la opinión de los directores ejecutivos sobre posibles inversiones en los campos petroleros de Venezuela, que anunció públicamente después del ataque.

Lea también: El derrocamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro es una apuesta que generará miles de millones de ganancias



El gesto de Trump pronunciado hace un mes mostró el papel central del petróleo en las decisiones audaces y arriesgadas que tomó, escribió el periódico.

El lunes, Trump dijo que las compañías petroleras estadounidenses estaban muy interesadas en operar en Venezuela e invertirían en la infraestructura del país.

El 3 de enero, Estados Unidos lanzó un gran ataque contra Venezuela y arrestó al presidente venezolano. Nicolás Maduro con su esposa, Cilia Flores, luego los llevó a los dos a Nueva York.

Trump anunció que Maduro y Flores serían juzgados por presunta participación en “narcoterrorismo” y por ser considerados una amenaza, incluso para Estados Unidos.

La Cancillería rusa expresó su solidaridad con el pueblo venezolano. Moscú pidió la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores, y solicitó que no haya una mayor escalada de la situación. (Hormiga)