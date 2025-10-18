Se dice que Shin Tae-yong pensó en el buen nombre de Erick Thohir hasta que estuvo dispuesto a hacerles esto a los jugadores.

VIVA – El nombre de Shin Tae-yong vuelve a estar en el centro de atención pública en Indonesia después de que surgiera la noticia de su despido como entrenador. Equipo Nacional Indonesia.

En medio de las intensas especulaciones sobre el conflicto interno en la plantilla de Garuda, el traductor personal del entrenador desde Corea del Sur, Jeong Seok Seo alias Jeje, finalmente abrió su voz.

A través de un podcast subido al canal de YouTube de Public Space, Jeje reveló otro lado de Shin Tae-yong que rara vez es conocido por el público.

Explicó que el técnico tuvo que afrontar situaciones complicadas antes de partidos importantes, incluso tener que convencer a los jugadores para que no abandonaran el equipo.

Problemas de conflicto interno en el cuerpo. Selección Nacional de Indonesia soplaba fuerte. Los rumores dicen que hay jugadores que están tan decepcionados que amenazan con dimitir si Shin Tae-yong no es expulsado inmediatamente de su puesto.

Sin embargo, Jeje enfatizó que nunca había escuchado directamente tales amenazas.

«Honestamente, no escuché sobre el problema, pero tal vez escuché otras palabras. Y el entrenador Shin no tuvo más remedio que persuadir a este jugador para que se fuera a casa», dijo Jeje.

Esta declaración conmocionó al público. En el mundo del fútbol profesional, es raro que un entrenador intervenga para convencer a los jugadores de que se queden, especialmente antes de un partido importante.

Jeje explicó que el incidente se produjo después del partido contra Bahréin, cuando el equipo debía prepararse para enfrentar a China en apenas cinco días.

«Entonces, tal vez el entrenador Shin también pensó en la posición del señor Erick y en los problemas con los medios, también en los problemas del equipo, por lo que al final lo convencieron para que jugara de nuevo», continuó.

Según Jeje, Shin Tae-yong incluso se acercó personalmente al jugador. Intentó asegurar que volver a casa en mitad de la competición podría tener un gran impacto en el buen nombre del equipo y de la federación.

«¿Quieres eso o no? Pero resultó que todavía no quería. Después de eso, no sabía quién lo persuadió. Eh, hubo varias partes que lo persuadieron, no te vayas a casa. Si se va a casa ahora habrá grandes problemas. Definitivamente va a estar en los medios. Así que al final no se fue a casa», dijo Jeje.

Curiosamente, todavía se confiaba en el jugador que había querido dimitir para aparecer como titular contra China.