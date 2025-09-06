Se dice que se fortalecen varios artículos en el proyecto de ley de captura de activos

Yakarta, Viva – Gobierno Y RPD Alentado a revisar inmediatamente el borrador del proyecto de ley (Factura) Agarro de activos.

Según los expertos ley Henry Indraguna, varios artículos en el borrador deben fortalecerse para hacer cumplir realmente el estado de derecho mientras proporciona certeza para la comunidad.

«Con un enfoque equilibrado, esta propuesta busca garantizar la justicia para todas las partes sin sacrificar la efectividad de la aplicación de la ley», dijo Henry en su declaración, el sábado 6 de septiembre de 2025.

El miembro del Consejo Experto del Partido Golkar enfatizó, el fortalecimiento del proyecto de ley de acumulación de activos haría que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sean más libres de tomar medidas enérgicas contra los perpetradores de crímenes que intentaron ocultar los resultados de los actos criminales.

«Sería más seguro si se convirtiera en la privación de activos basados ​​en esta ley se llevó a cabo a través de un proceso de justicia civil que garantiza los derechos de la defensa de las partes, y solo puede llevarse a cabo si existe evidencia preliminar válida sobre la relación de activos con actos penales, incluso sin decisiones penales contra los perpetradores», dijo.

También espera que la discusión del proyecto de ley no se prolongue, dada su urgencia en los esfuerzos por erradicar la corrupción en Indonesia.

«No hay activos del producto del crimen que puedan escapar, sin importar cuán pequeño», dijo.