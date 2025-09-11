Se dice que Nadiem no recibe el dinero de corrupción de Chromebook, esta es la respuesta del ex juez de MK

Yakarta, Viva – El ex juez del Tribunal Constitucional (MK), Maruarar Siahaan destacó el supuesto caso corrupción Que se arrastra Nadiem makarim relacionado con la adquisición de proyectos de laptop Chromebook.

Según él, el elemento criminal debe verse desde la negligencia y la existencia de otras partes que se benefician del proyecto. Por lo tanto, este caso no se ve porque Nadiem no obtiene flujo de fondos Del Proyecto de laptop de Chromebook.

Refiriéndose a las disposiciones del Artículo 2 de la Ley Penal de Corrupción, dijo, la corrupción no solo enriquecía a sí misma, sino que también enriquece a otros.

Si Nadiem, que en ese momento se desempeñó como Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Ministro de Educación y Cultura) emitió una política para beneficiar a otros, entonces como líder debe ser responsable.

«Si la política o el proyecto viola las reglas, como jefe debe ser responsable», dijo Maruarar el jueves 11 de septiembre de 2025.

Por lo tanto, Maruarar afirmó que aunque Nadiem no aceptó el flujo de fondos como lo declaró Hotman Paris como su abogado, no significaba erigir otros elementos criminales. Él dijo, esto podría usarse como una consideración para aliviar para Nadiem.

«A pesar de que (no aceptar el flujo de fondos) es algo que el juez considera, es diferente como un alivio», explicó Maruarar.

En el caso de la corrupción, Maruarar dijo que no había necesidad de un hombre rea (intenciones malvadas), pero que se ve en sus acciones. Mientras tanto, consideró que en el caso de Nadiem no se podía ver desde el aspecto de no tener intención malvada (hombre Rea).

«No tiene intenciones malvadas, sino negligencia. Incluso si no hay intencional, entonces aún debe ser castigado», dijo.

Además, Maruarar dijo que la oficina del Fiscal General necesitaba explorar la supuesta inversión de Google en Gojek, establecida por Nadiem. Según él, debe verse si existe un conflicto de intereses en Nadiem cuando se aprueba este proyecto de laptop de Chromebook con la inversión.

«Como fabricante de compromiso que es su responsabilidad, pero si él (Nadiem) está llevando a cabo políticas porque se basa en obtener algo de allí, con el objetivo de compensar (reciprocidad)», agregó.

Por esta razón, dijo que necesitaba ser explorado a pesar de que Nadiem no se benefició del Proyecto de laptop Chromebook, pero se benefició de la inversión de Googe en Gojek. «Debe explorarse si hay un compromiso de la compañía (la inversión de Gojek) con el proyecto (la computadora portátil Chromebook)», dijo nuevamente.

Se sabe que el abogado Nadiem Makarim, Hotman Paris, dijo que no había un solo centavo tanto en términos de evidencia de cuentas o testigos que declararon que Nadiem Makarim había recibido dinero relacionado con la adquisición de las computadoras portátiles Chromebook.