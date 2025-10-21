Se dice que Luhut no se saludó en la reunión de gabinete de ayer, esta es la respuesta del Ministro de Finanzas Purbaya.

Jacarta – El momento de la reunión del gabinete en el Palacio Presidencial de Yakarta el lunes 20 de octubre de 2025 fue el centro de atención. Un aspecto que el público destacó ampliamente durante la reunión del gabinete fue la relación entre el Ministro de Finanzas Antiguo Yudhi Sadewa y Presidente del Consejo Económico Nacional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.

En un vídeo que se ha vuelto viral en las redes sociales, incluida la cuenta de chismes @pembasmi.kehaluan.reall, se sabe que el Ministro de Finanzas está sentado entre las sillas del Ministro de Inversiones y Downstreaming y Jefe del BKPM, Rosan Roeslani, y el Secretario del Gabinete, Teddy Indra Wijaya. En ese momento, los asientos ocupados por Rosan y Teddy todavía estaban vacíos.

Sin embargo, detrás de la vacante de estos dos escaños, el público siente cada vez más curiosidad. Porque junto a la silla vacía del Secretario de Gabinete Teddy, se encuentra la figura del Presidente del Consejo Económico Nacional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan. Se vio al propio Luhut ocupado hablando con el Ministro Coordinador de Alimentación, Zulkifli Hasan. Mientras los dos ministros hablaban, Purbaya parecía estar sentado derecho y sin interactuar en absoluto.

Esto contrasta con varios ministros que están en la línea de Purbaya. Por ejemplo, Rosan Roeslani, sentado a su derecha, parecía más concentrado en hablar con el ministro de Asuntos Sociales, Saifullah Yusuf. O incluso el Ministro de Vivienda y Zonas de Asentamiento (PKP), Maruarar Sirait, de extrema derecha, se puso de pie y saludó al Ministro de Juventud y Deportes, Erick Thohir, y al Ministro de Comercio, Budi Santoso.

Este momento también fue resaltado por varios periodistas de turno en el Palacio Presidencial, el pasado lunes. Uno de los miembros del equipo de medios incluso le preguntó directamente a Purbaya.

«¿No habló antes con el señor Luhut, señor?» dijo uno de los miembros del equipo de medios citado en la cuenta de KompasTv TikTok.

El propio Purbaya admitió que durante la reunión se sentó bastante lejos del presidente del DEN. Purbaya también consideró poco ético saludar en un tono más alto porque su asiento estaba lejos de Luhut.

«La posición del señor Luhut está muy lejos… señor Luhut», dijo.

En esa ocasión, Purbaya también aseguró al público que su relación con Luhut Binsar Pandjaitan estaba bien.