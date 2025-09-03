Se dice que las críticas a Deddy Sitorus son lógicas y científicas, la razón …

Yakarta, Viva – La presión se da a Deddy Yevri Sitorus para ser desactivada de los miembros de la DPR.

Relacionado con esto, el comunicólogo Dr. Emrus Sihombing dijo que la discusión sobre los ingresos de los miembros del consejo regresó al corredor científico, que se comparó equivalente Y relevante, no choca con grupos sociales con contexto diferente.

«Al hacer comparaciónDesde el aspecto científico, debe ser igual «, dijo Emrus. Dio un ejemplo, como comparar ‘objetos sólidos con objetos sólidos’ o ‘objetos líquidos con objetos líquidos’.

Según él, la medida correcta es comparar los ingresos de los miembros del consejo indonesio con miembros del consejo en nación Otros, o con otros funcionarios estatales, tanto ejecutivos como legislativos en el país.

«Esa es la comparación equivalente», dijo.

Por lo tanto, consideró que era ilógico yuxtaponer los ingresos de los miembros de la junta con el salario mínimo de los trabajadores, a pesar de que había casos en ciertos países donde el salario mínimo era más alto que el ingreso de otros consejos estatales.

«Es decir, las comparaciones lógicas deben ser iguales», dijo Emrus.

También enderezó el debate sobre Prestación. Para él, el apoyo se adjunta al departamento e incluye el costo necesario para llevar a cabo la tarea, no solo el «ingreso adicional».

«Las asignaciones, en mi opinión, son parte del costo, a saber, los gastos para llevar a cabo sus deberes como miembros de la Junta/Funcionarios del Estado», dijo.

Recordó que la práctica de proporcionar beneficios también se aplica a varios funcionarios estatales y al gobierno. El llamado de Emrus está en línea con la posición de Deddy Yevri Sitorus, quien rechaza la simplificación y la carga no calificada al discutir el bienestar de los miembros del Consejo. Al devolver los parámetros de comparación al estándar correcto, EMRUS evalúa que la polémica puede retirarse del espacio emocional al debate claro y basado en datos.

«Por esta razón, pensemos de manera clara y lógica. Haga una comparación de cualquier cosa basada en el principio de equivalente a la científica», dijo Emrus.