Se dice que la hermandad puede crecer a partir de cosas simples, la juventud católica revela cómo

JacartaVIVA -El 80 aniversario de la República de Indonesia se siente diferente en el sur de Yakarta. No solo con una competencia de escalada de pinang o tira Torneo Mini fútbol divertido que se convirtió en la etapa de Brotherhood Cross iman y cultura.

Sin embargo, hasta 40 equipos participaron, aquellos que contribuyeron al torneo a partir de GP Ansor, Pelaah, Gemabudhi, Juventud Muhammadiyah, Gamki, Knpi, Cipayung Plus, a la joven comunidad de Papua, NTT, Maluku, North Sumatra y Omk de varias parroquias. El torneo fue celebrado por la Junta Central de Jóvenes Católicos en el Mini Soccer D37, Mampang, los días 18, 19 y 23 de agosto de 2025.

«Este torneo presenta una atmósfera feliz, así como un contenedor para estudiantes de fe cruzado y personas cruzadas culturales. A través del fútbol, aprendemos cómo la deportividad, la solidaridad y la hermandad pueden ser real en la vida cotidiana. La Hermandad se siente cuando podemos alentarnos mutuamente, incluso en el medio de la competencia», dijo el presidente del comité, Yohanes Boge perinding, lunes 18 de agosto, 2025.

Lo mismo fue transmitido por el Presidente del PP de la Juventud Católica, Stefanus Gusma. Según él, el fútbol es un lenguaje universal que puede unir diferencias.

A esta actividad también asistieron el Director General de Bimas Católico Suparman Sirait y el funcionario de la Kemenpora Hendro Wicakson. Gusma agregó, este torneo al mismo tiempo revivió el espíritu de la Declaración del Vaticano de Yakarta: la justicia y la paz para el mundo resonaron el año pasado.

Llevando el tema «que viene en el campo, lado a lado en la hermandad», se dice que este evento es una prueba de que el espíritu de independencia no solo se celebra con ruido, sino también por cuidar la unión en medio de la diversidad.

«Competir en este torneo no es solo una cuestión de quién gana, sino de cómo todos nos convertimos en agentes de paz. El fútbol se convierte en un lenguaje universal que une las diferencias. Queremos demostrar que la hermandad puede crecer a partir de cosas simples que juegan junto con un corazón sincero», dijo Gusma.