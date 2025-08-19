Se dice que la aparición de plátanos fritos para RP 150 mil es quemado, Pinkan Mambo: ¡eso es caramelizado!

VIVA – Crema mambo Nuevamente, haciendo una escena de usuarios de redes sociales. La emoción hecha por Pinkan Mambo esta vez está relacionada con sus últimas ventas, Fried Bananas.

Sí, después de vender donas que habían recibido críticas del contenido de Nanakot Creator, esta vez vendió plátanos fritos. Entonces, ¿cuál es la aparición de plátano frito que vende Pinkan Mambo? ¡Desplácese más para ver la historia completa!

Lanzando desde una serie de videos virales en las redes sociales de Tiktok, Pinkan tuvo la oportunidad de compartir la apariencia de su plátano frito. La forma de los plátanos fritos vendidos por el ex socio del dúo Maia Estianty era bastante grande con un diámetro de aproximadamente 15-20 cm.

Incluso llamó a la esposa de Arya Khan, la aparición del plátano es casi tan grande como su rostro.

«El plátano es tan grande como mi cara como esta. El plátano es realmente grande», dijo.

El plátano también está empaquetado mejor que las donas que se vendieron anteriormente. Para envoltura de plátano frito, Pinkan eligió usar una caja.

Mientras tanto, para una caja de plátano frito valorada en Rp 150 mil que contiene 6 piezas de plátanos fritos. Este precio se llama un precio promocional que solo se puede obtener durante Live Tiktok.

«Rp. 150 mil pueden ser 6», dijo.

Además, relacionado con la apariencia del plátano que se quema en un lado. Pinkan negó y dijo que el color negro en el plátano era el resultado del proceso caramelizado.

«Esto no es hermano quemado. Esto es caramelizado tan dulcemente que está, caramelizado», dijo.

En otra información, Pinkan también dijo que el plátano no se vendió para personas tacaños. Esto sigue las críticas sobre el precio de los plátanos fritos que son bastante caros.

«Los tacaños no necesitan ordenar. Esto no es para personas tacaños, esta es una persona que quiere disfrutar de la vida», dijo.

Mientras tanto, según la información de los usuarios de Tiktok, los precios de plátano y los precios superiores para los plátanos se venden por separado.

«12 semillas 280 mil, fuera de los ingredientes, Sambal 30 mil Nutella 50 mil», dijo un comunicado de los usuarios de Tiktok @Bintang.