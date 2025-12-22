Se dice que Indonesia ha sufrido la mayor cantidad de pérdidas debido al aumento de las tasas de interés del Banco Central japonés.

Jacarta – Medios extranjerosAsia Times, destacados Indonesia como uno de los países más pérdida como resultado del aumento tasa de interés Banco Sentral Japón (Banco de Japón/BOJ) al nivel más alto en 30 años. La medida del BOJ de aumentar las tasas de interés cambió el mapa de los flujos globales de capital y ejerció una seria presión sobre la estabilidad económica de Indonesia.

El banco central del país de Sakura elevó oficialmente su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos (pb), de modo que actualmente se encuentra en alrededor del 0,75 por ciento. El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, enfatizó que esta medida tenía como objetivo estabilizar el yen.

Este medio extranjero con sede en Inglaterra considera que la decisión del BOJ es un golpe que Indonesia temía. Durante décadas, el crecimiento industrial y la estabilidad fiscal de Indonesia han estado respaldados por yen llevar comercioa saber, el flujo de liquidez barata desde Japón al mercado de bonos gubernamentales y al financiamiento corporativo en Indonesia.

Entonces, cuando la tasa de interés de referencia de Japón aumenta, la fuente de fondos baratos comienza a agotarse. Asia Times calificó esta condición como una señal para el fin de los subsidios indirectos de Japón a países en desarrollo como Indonesia.



Ilustración de la inversión. Foto : http://pakar-investasi.blogspot.com/

Como resultado, se cree que también ha aumentado el costo de financiar los ambiciosos proyectos de Indonesia, incluida la visión Golden Indonesia 2045. Por un lado, se considera que las medidas duras de Japón afectan el equilibrio de las transacciones de capital, ejercen presión sobre el tipo de cambio de la rupia y obligan al Banco de Indonesia (BI) a ponerse a la defensiva.

A medida que los inversores institucionales japoneses comienzan a repatriar fondos en busca de mayores rendimientos en casa, el mercado de bonos de Indonesia corre el riesgo de perder liquidez. Esta condición tiene el potencial de aumentar los costos de la deuda pública en medio de la gran necesidad de financiamiento de infraestructura y gasto social.

La amenaza más inmediata es una violenta reversión o una brusca reversión de las posiciones de inversión basadas en yenes en el mercado interno. Hasta ahora, la diferencia entre las muy bajas tasas de interés japonesas y los altos rendimientos en Indonesia ha convertido a la rupia en el destino favorito de los inversores en carry trade.

Este flujo de fondos a corto plazo fortaleció las reservas de divisas y mantuvo la estabilidad de la rupia, incluso cuando la Reserva Federal (FED) endureció su política. Sin embargo, la agresiva normalización del BOJ convierte esa estrategia en un riesgo.