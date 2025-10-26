Se dice que este plan de dieta de 3 meses elimina la grasa rebelde del cuerpo

Domingo 26 de octubre de 2025 – 20:00 WIB
Estilo de vida, VIVA – Buscando consejos dieta o consejos perdida de peso ¿Cuál es realmente eficaz para quemar grasa y moldear un cuerpo más delgado? El preparador físico de Nueva Jersey, Estados Unidos, Thomas Ibidapo comparte un plan de dieta de 3 meses diseñado específicamente para ayudar a eliminar el exceso de grasa y ayudar a moldear un cuerpo más fuerte y definido.
En una carga de Instagram del 11 de mayo, Thomas explicó que combinar estrategias inteligentes de ejercicio con la dieta adecuada puede ayudarte a conseguir la forma corporal ideal.
«Tres meses para quemar grasa. Si solo tuviera 3 meses para perder grasa, esto es lo que haría», escribió en su carga, citado en la página del Hindustan Times, el domingo 26 de octubre de 2025.
Aquí tienes el plan para quemar grasa de 3 meses de Thomas Ibidapo:
1. Empieza la mañana haciendo cardio en ayunas
Thomas dijo que caminar o trotar durante 45 minutos antes del desayuno puede quemar grasa.
«Créame, caminar rápidamente en una pendiente o trotar ligeramente durante 30 a 45 minutos antes del desayuno puede quemar grasa de manera efectiva», dijo.
2. Entrenamiento con pesas 4 a 5 veces por semana
Sugiere centrarse en movimientos compuestos como sentadillas, peso muerto y press de banca porque pueden quemar más calorías y al mismo tiempo desarrollar músculo magro.
3. Ajusta tu ingesta de proteínas
Según Thomas, trate de consumir un mínimo de 1 gramo de proteína por libra de peso corporal porque «la proteína lo mantiene lleno por más tiempo y ayuda a mantener la masa muscular durante el proceso de quema de grasa».
4. Acostúmbrate a tomar duchas frías
Thomas añadió que las duchas frías son incómodas, pero pueden ayudar a aumentar el metabolismo y acelerar la quema de grasa.
5. Prueba el método de ayuno intermitente
Se ha demostrado que el ayuno intermitente o ayuno intermitente ayuda a perder peso y al mismo tiempo mejora el control del azúcar en sangre.
«Sáltese el desayuno o limite las comidas a entre 6 y 8 horas al día para ayudar a controlar la ingesta de calorías», dice Thomas.
¿Aún quieres conocer otros trucos dietéticos? Sabeer Bhatia, uno de los fundadores de Hotmail, admitió que ayunaba regularmente a los 57 años y logró perder 4 kg en sólo 5 días. Recuerde, perder grasa no puede depender solo de un método, sino que requiere una combinación de dieta, ejercicio y cambios en el estilo de vida. Lo mejor es consultar con un experto en fitness o un profesional de la salud antes de comenzar una nueva dieta o programa de ejercicios.
