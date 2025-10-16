Se dice que esta figura es un fuerte candidato para reemplazar a Patrick Kluivert en la selección nacional de Indonesia.

Jacarta – El cambio de entrenador en la selección de Indonesia se ha convertido una vez más en un tema candente en el mundo del fútbol indonesio. Después de un viaje insatisfactorio en la cuarta ronda de la Zona Asia de Clasificación para el Mundial 2026, PSSI Decidió dar pasos firmes que sorprendieron a muchos partidos.

Esta decisión marca un nuevo capítulo para la selección nacional de Indonesia, con la esperanza de construir una nueva estrategia y mejores logros en el futuro.

La decisión del PSSI ciertamente plantea una gran pregunta: ¿quién lo reemplazará? Patricio Kluivert en la silla de entrenador? El público espera con ansias una nueva figura que no sólo sea capaz de soportar la alta presión, sino que también tenga una visión a largo plazo para elevar los logros de la selección nacional de Indonesia en el escenario internacional.

Recientemente, el PSSI anunció la rescisión del contrato de Patrick Kluivert junto con el cuerpo técnico, incluidos Alex Pastoor, Denny Landzaat, Gerald Vanenburg y Frank Van Kempen. De hecho, su contrato era originalmente válido hasta 2027.

A través de un comunicado oficial del jueves 16 de octubre de 2025, PSSI confirmó que la terminación del contrato se llevó a cabo mediante un mecanismo de terminación mutua o acuerdo mutuo.

«La Asociación Indonesia de Fútbol (PSSI) y el equipo técnico de la selección nacional de Indonesia han acordado oficialmente poner fin anticipadamente a su cooperación a través de un mecanismo de terminación mutua», escribió la PSSI en su sitio web oficial.

«Este acuerdo fue firmado entre PSSI y las partes del equipo técnico que anteriormente estaban sujetas a un contrato de cooperación de dos años», continuó.

En medio de esta noticia, el público se pregunta quién sustituirá a Patrick como entrenador. También surgieron varios nombres. Uno de ellos, Jesús Casas. ¿Quién es él?

Sosok Jesús Casas García

Jesús Casas García, nacido el 23 de octubre de 1973, es un entrenador español con amplia experiencia internacional. Casas inició su carrera como entrenador con 29 años en la cantera del Cádiz CF.

Su carrera se desarrolló aún más cuando se convirtió en analista de partidos de la SD Eibar y del FC Barcelona B, y luego ojeador y analista del FC Barcelona.

Tras regresar a Cádiz para dirigir la cantera, Casas se convirtió brevemente en asistente de Javi Gracia en Watford en enero de 2018. En el verano de 2018 se incorporó a la selección española como asistente de Luis Enrique y Robert Moreno hasta febrero de 2022, una experiencia que le proporcionó un profundo conocimiento de la competición internacional.