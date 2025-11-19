KulonprogoVIVA – Presidente Prabowo Subianto lo hizo oficial Puente Kabanaran que conecta Bantul Regency y Kulon Progo Regency, Región Especial Yogyakarta el miércoles 19 de noviembre de 2025. La construcción del puente Kabanaran está a cargo de PT Adhi Karya (Persero) – PT Sumber Wijaya Sakti (SWS) a través de operaciones conjuntas (KSO).

Para su información, SWS es una empresa que opera en el sector de la construcción, parte del holding Surya Group. El holding sigue creciendo de la mano de Haji Muhammad Suryo o más conocido como Haji Suryo.

«Estamos muy agradecidos de poder contribuir a la construcción del Puente Kabanaran para que pueda aumentar la conectividad y, por supuesto, el crecimiento económico local», dijo Haji Suryo.

WSS, contratista del puente Kabanaran Muhammad Suryo

Además, el puente Kabanaran está equipado con tecnología Lead Rubber Bearing (LRB). Esta tecnología está diseñada para poder absorber y reducir la energía del terremoto de modo que pueda proteger la estructura principal del puente de daños excesivos.

El puente Kabanaran también utiliza placa de acero corrugado (CSP) para aligerar la estructura del puente, ahorrando costos y tiempo. Esto dio como resultado que el Museo Indonesio de Récords Mundiales (MURI) lograra la categoría de Puente más largo utilizando un sistema estructural CSP y 675 metros de pilotes ligeros de mortero de espuma.

Suryo automáticamente hará una gran contribución a su holding en varios sectores. La razón es que el material ligero de mortero de espuma también proviene de la producción de PT. Surya Beton Precast es una filial del Grupo Surya.

«Creemos que la sinergia entre la tecnología de materiales moderna y la disposición de implementar recursos es un factor importante para el éxito de este proyecto», dijo Suryo.

El puente Kabanaran conecta el tramo Congot-Ngremang en Kulon Progo con el tramo Pandansimo-Samas en Bantul a lo largo de 2.300 metros. El Puente Kabanaran también facilita la distribución de bienes y servicios, estimula la economía local y apoya el desarrollo equitativo entre las regiones norte y sur de DIY Yogyakarta.

«Mantenemos siempre el entusiasmo y el compromiso con el crecimiento económico local y comunitario», subrayó.