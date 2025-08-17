Se dice que el salario de los miembros del DPR aumentó a Rp 3 millones por día, Puan respondió

Yakarta, Viva – Presidente de la Cámara de Representantes del pueblo (RPD) RI Señora. negó un aumento salario Miembros legislativos al responder preguntas sobre noticias viral En las redes sociales con respecto a los salarios de los miembros del DPR ascendieron a 3 millones de RP por día o por mes, podría llegar a RP. 90 millones.

Puan dijo que la política sobre instalaciones para miembros del Parlamento Indonesio hasta ahora solo estaba relacionada con la concesión de compensación en lugar de que no había una posición de la Cámara de Representantes para los Representantes de las nuevas personas.

«No hay aumento (Salario, ed.), Solo ahora el DPR no ha obtenido una posición de casa, sino que se reemplaza por una compensación por el dinero de la casa. Eso es todo porque su casa ha sido devuelta al gobierno. Eso es todo», dijo Puan Maharani cuando se conoce en el Palacio Merdeka, Jakarta, el domingo por la tarde, después de después de la cera de reducción de la bandera.

Ilustración de la sesión plenaria DPR. Muchos miembros del consejo se saltaron para no unirse a la plenario. Foto : Entre fotos/M Agug Rajasa

Con respecto a las asignaciones oficiales del hogar, la política se ha recibido a los miembros del Parlamento Indonesio para el período 2024-2029 porque ya no obtienen instalaciones de la oficina de la Cámara de Representantes.

Puan Maharani dijo a los periodistas en Yakarta, octubre de 2024, evaluó que la política era efectiva y beneficiosa para los representantes de las nuevas personas.

En esa ocasión, Puan explicó que una de las asignaciones oficiales en el hogar podría usarse para facilitar los componentes de los miembros de la junta que vinieron de sus respectivos distritos electorales (distritos electorales).

«Cada miembro también tiene el derecho y la obligación de poder facilitar más tarde si hay un constituyente o luego hay personas de los distritos electorales, etc.», dijo Puan.

En una ocasión separada el año pasado, el Secretario General (Secretario General) del Parlamento Indonesio, Indra Iskandar, dijo que los miembros del Parlamento Indonesio para el período 2024-2029 que ya ya tenían casas en Yakarta continuarían obteniendo asignaciones domésticas oficiales después de la Política de que la Cámara de Representantes (RHA) de la Cámara de Representantes de la Cámara de Representantes ya no podía estar habitadas por los representantes de la gente.

Indra dijo que todos los miembros del parlamento indonesio tenían los mismos derechos y obligaciones de acuerdo con la ley para que los representantes del pueblo fueran tratados de la misma relación con la asignación que se recibiría junto con los salarios.

«Todos fueron tratados de la misma manera para que todos obtuvieron un reemplazo para hogares residenciales de la misma manera, excepto que el liderazgo del DPR porque había recibido una residencia oficial de la Secretaría del Estado», dijo Indra al revisar la Oficina de la Cámara de Representantes (RJA) del Parlamento Indonesio, Yakarta, lunes 7 de octubre, 2024.

En cuanto al 4 de octubre de 2024, la secretaria general del DPR, Indra Iskandar, anunció que los miembros del Parlamento Indonesio para 2024-2029 ya no recibieron instalaciones de vivienda oficial y fueron reemplazados por asignaciones oficiales de viviendas o viviendas de oficina.

La política era conocida por el día anterior como se refería a la información contenida en la Secretaría General del Parlamento de Indonesia Número B/733/RT.01/09/09/09/09/09/09/09/2024 con respecto a la presentación de la Casa Miembro.

La carta se firmó el 25 de septiembre de 2024, ordenó al miembro elegido del DPR o no dejar sus respectivas casas oficiales. (Hormiga)