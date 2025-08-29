Se dice que el jefe de policía nacional tiene empatía, el DPR incluso es golpeado por una sátira picante después

Yakarta, Viva – Jefe de la policía nacional El general de la policía Listyo Sigit Prabowo fue apreciado porque inmediatamente se acercó a las víctimas de la manifestación en el DPR que condujo al caos el jueves 28 de agosto de 2025. Se dice que la acción muestra la existencia de empatía y responsabilidad de un líder hacia la actitud de sus miembros.

«Aprecié al jefe de la policía nacional, el general de la policía, Listyo Sigit Prabowo, que inmediatamente se acercó a las víctimas de la manifestación el jueves 28 de agosto de 2025. Mostró que el jefe de la policía nacional Listyo Sigit tenía empatía y responsabilidad por las acciones de sus miembros», dijo el observador político Fernando emas, viernes 29 de agosto de 2025.

Jefe de Policía Nacional General Policía Listyo Sigit Prabowo (Medio)

Sintió que los miembros del Parlamento también deberían mostrar una actitud similar, quienes según él era una de las causas del surgimiento de la acción masiva al edificio del Parlamento. También dio la bienvenida a los rápidos pasos de la policía que tomó medidas contra los miembros. Brote quien se estrelló contra un taxista de motocicleta en línea.

«La actitud de empatía también debe ser propiedad de miembros del DPR que causaron varias acciones masivas en el edificio del Parlamento», dijo.

A tener en cuenta el controlador ojol Llamado Affan Kurniawan, asesinado después de ser golpeado y luego atropellado por un automóvil Rantis Brimob. Sucedió durante la manifestación en el DPR el jueves 28 de agosto de 2025, lo que condujo al caos.

Hasta ahora hay un total de siete miembros de Brimob asegurados. Todavía se están examinando intensamente porque están en el mortal rantis. La séptima identidad es Kompol C, Aibda M, Bripka R, Brigadier D, Bribda M, Baraka Y y Baraka D.