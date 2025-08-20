Se dice que el avión de combate construido por el borama de Indonesia-South South KF-21 puede competir con el F-35 F-35 de EE. UU.

Yakarta, Viva – La cooperación estratégica entre Indonesia y Corea del Sur finalmente ha producido uno de los proyectos de defensa más ambiciosos de Asia, a saber, el desarrollo avión de combate Generación 4.5 KF-21 Borama. Este avión se promociona como una alternativa que es más asequible que el F-35 realizado en los Estados Unidos, pero aún ofrece un rendimiento de combate de clase alta.

Según los informes AviationA2z En agosto de 1525, KF-21 Boramae ahora se considera un símbolo del ascenso de Corea del Sur en la industria aeroespacial global. Con soporte tecnológico avanzado, este avión se incluye en la lista «10 mejores aviones de combate del mundo 2025«.

Precios más baratos, casi equivalentes a F-35

Uno de los factores que hace que KF-21 sea tan prominente es su valor económico. Con un precio de alrededor de USD80 millones o equivalente a RP1.2 billones por unidad, este precio es mucho más bajo que el F-35 que puede penetrar 100 millones de dólares estadounidenses. Aunque más barato, KF-21 todavía está equipado con especificaciones que están cerca de los aviones de combate de quinta generación.

Impulsadas por dos máquinas de motores generales F414 eléctricos que también se usaron en el SUPER HORNET-KF-21 F/A-18 pudieron apresurarse a Mach 1.8 o equivalente a 2,200 km/hora. Con esta velocidad, se cree que este avión rivaliza con el rendimiento del F-35 en varios escenarios de batalla.

Potencial de producción en masa y exportación

Corea del Sur planea colocar 120 unidades KF-21 en su Fuerza Aérea en 2032. Además, el potencial de exportación a varios países también está abierto, incluida Indonesia como socia desarrolladora, así como Polonia y varios países del sudeste asiático.

Incluso los medios de comunicación chinos habían mencionado que Indonesia en el futuro podría operar más de 100 aviones de combate modernos, uno de los cuales era KF-21 Boramae. Esto marca una nueva era de modernización de defensa aérea indonesia.

Una seria amenaza para el dominio de F-35

Medios de Corea del Sur, G-inewsEn su informe el 14 de agosto de 2025 evaluó que KF-21 sería un competidor difícil para el F-35. De hecho, la existencia de este avión tiene el potencial de cambiar el mapa del poder militar en Asia.

Durante este tiempo, Estados Unidos alentó a sus aliados a comprar F-35. Sin embargo, los altos precios y los grandes costos de mantenimiento hacen que algunos países pospongan o busquen alternativas. La presencia de KF-21 con precios competitivos y la última tecnología puede ser una respuesta, así como una amenaza para el dominio del mercado F-35.

Especificaciones principales KF-21 Boramae

Desde el lado técnico, KF-21 está diseñado con especificaciones bastante impresionantes:

Longitud del avión: 16.9 metros

Ancho del ala: 11.2 metros

Alcance máximo: 2.900 km

Radio de combate: 1.100 km

Velocidad máxima: Mach 1.81 (2,200 km/h)

Capacidad de armas: hasta 7,700 kg en 10 puntos de punto duro

Este avión puede traer varias armas modernas, que van desde los misiles aire-aire de meteoritos, IRIS-T, AIM-120 Amraam, hasta bombas inteligentes como JDAM y misiles anti-Capal. Para no olvidar, el KF-21 también está equipado con un cañón Vulcan M61A2 de 20 mm para combate cuerpo a cuerpo.

Tecnología semi-cita eficiente

Aunque aún no tiene tecnología de sigilo completa como F-35, KF-21 está diseñado con una sección transversal de radar más pequeña (RCS), así como el uso de materiales especiales para reducir la detección enemigas.

Esta ventaja hace que KF-21 se convierta en una opción racional: no tan suave como F-35, sino más rentable y permanece mortal en el campo de batalla. De hecho, se proyecta que los próximos modelos traigan características adicionales, como mejores armas internas y compartimentos de tecnología sigilosa.