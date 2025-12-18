Se dice que Aura Kasih tiene una relación especial con Ridwan Kamil, el motivo del divorcio no es por Lisa Mariana.

VIVA – Noticias sobre Aura Kasih Se dice que tiene una relación especial con Ridwan Kamil Los lectores aparentemente lo notaron. Este artículo ha logrado estar entre los más populares, especialmente en el canal Showbiz. mariana lisa enviar mensaje a Atalia Después de demandar el divorcio, también se destacó a Ridwan Kamil.

Sin mencionar la cuestión de la demanda de divorcio de Atalia, Ridwan Kamil dio un mensaje. Para leerlo en una página, aquí tienes un resumen de la lista de las noticias más populares del canal VIVA Showbiz, en la edición del jueves 18 de diciembre de 2025 de Round Up. ¡Puaj, desplázate!

¡En armas! Se dice que Aura Kasih tiene una relación especial con Ridwan Kamil, la prueba…

Aura Kasih y Ridwan Kamil

La mala noticia arrastra ahora el nombre de la actriz y cantante Aura Kasih. En medio de la noticia del divorcio entre Ridwan Kamil y Atalia PraratyaSe prevé que el nombre Aura Kasih sea una de las mujeres que también tiene una cercanía especial con el ex gobernador de Java Occidental.

Leer más aquí.

Lisa Mariana envía mensaje a Atalia después de demandar el divorcio de Ridwan Kamil, Contenido…

El primer juicio de la demanda de divorcio interpuesta por Atalia Praratya contra su marido, Ridwan Kamil, se celebró oficialmente el miércoles 17 de diciembre de 2025. En este primer juicio, ambos están previstos que se sometan a un proceso de mediación.

Leer más aquí.

Demandado por divorcio de Atalia, Ridwan Kamil aconsejó: Oremos unos por otros

La moto personalizada de Ridwan Kamil como regalo a Atalia Praratya

El exgobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil, transmitió un mensaje a todas las partes para que oren unos por otros en medio del proceso legal por la demanda de divorcio presentada por su esposa, Atalia Praratya. Este mensaje fue transmitido a través de su abogado durante el juicio inicial del caso en el Tribunal Religioso de Bandung, el miércoles (17/12/2025).

Leer más aquí.

Atalia revela la causa de la demanda de divorcio de Ridwan Kamil y niega que sea por culpa de Lisa Mariana

Ridwan Kamil y Atalia Praratya

La abogada de Atalia Praratya, Debi Agusfriansa, enfatizó que la demanda de divorcio presentada por su cliente contra el ex gobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil, no estaba relacionada con la celebridad Lisa Mariana (LM), que recientemente ha sido ampliamente discutida por el público.

Leer más aquí.

Video viral de internautas conociendo a Atalia Praratya después de demandar el divorcio de Ridwan Kamil, su rostro está en el centro de atención

Atalia Praratya asistió al evento halal bihalal del Partido Golkar, el miércoles 16 de abril de 2025

La demanda de divorcio presentada por Atalia Praratya contra Ridwan Kamil está en el centro de la atención pública. Mucha gente quedó sorprendida por este paso, considerando que ambos eran conocidos por mostrar afecto con frecuencia en público.