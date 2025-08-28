Se dice que 10 policías se lesionan después de la manifestación del caos del DPR, 1 crítico

Yakarta, Viva – Un total de 10 miembros Polri Se dice que está herido en la obtención de una manifestación en el caos en el edificio DPR/MPR RI. De hecho, hay una persona crítica.

«Una persona es crítica», dijo el jefe de la división profesional y Seguridad Inspector General de Policía de POLRI Abdul karimViernes 29 de agosto de 2025.

Kadiv ProPam Polri Inspector General de la Policía Abdul Karim.

Aun así, no especificó la identidad de los 10 miembros del Cuerpo de Bhayangkara. Tampoco especificó la causa. La víctima fue llevada al Hospital de la Policía de Kramat Jati para recibir tratamiento.

«En el Hospital Kramat Jati», dijo.

Para tener en cuenta, el jefe del profesional de la División de Seguridad de la Policía y el Inspector General de la División de Seguridad, Abdul Karim, dijo que los miembros Brote Polda Metro Jaya, que condujo a Barracuda corriendo sobre un taxi de motocicleta en línea (OJOL) ha sido asegurado.

«Por supuesto, en este momento hemos asegurado a los perpetradores que actualmente son temporales en el proceso de examen llevado a cabo por los combinados», dijo, el viernes 29 de agosto de 2025.

En total había siete perpetradores que estaban asegurados. Están en uno de los vehículos Rantis. Debido a que todavía estaba siendo examinado intensamente, afirmó que no podía hablar más.