Se dice ampliamente que la explicación de Jin Dasim y cómo evitarla es la causa del divorcio de Tasya Farasya y Raisa.

Jacarta – En medio de la amplia noticia del divorcio de varias celebridades conocidas como raisa Y Tasya Farasyatérmino «Jin Dasim«De repente se robó la atención del público. El nombre de esta criatura sobrenatural fue ampliamente discutido en las redes sociales y se convirtió en objeto de sátira, así como de una explicación espiritual detrás de la ruptura de las relaciones matrimoniales de los artistas.

Lea también: Los rumores descabellados dicen que Hamish Daud simplemente vive con Raisa, ¿es cierto?



Este fenómeno ha despertado la curiosidad de muchos internautas: ¿quién es realmente Jin Dasim y por qué se asocia su nombre con la destrucción del hogar? Desplázate para saber más, ¡vamos!

El origen de Jin Dasim

Lea también: Fue rociado por Deddy Corbuzier, ahora Relaciones Públicas de PA revela la demanda de divorcio de Raisa, ¿está violando las reglas?



En la literatura islámica, Jin Dasim es conocido como uno de los descendientes del diablo que tiene un papel especial: destruir hogares humanos. Se le llama el líder de los genios y demonios paganos y, a menudo, aparece en libros clásicos que analizan la influencia de los seres sobrenaturales en la vida humana.

Su principal tarea es provocar riñas, odios e incluso divorcios entre marido y mujer. Por esta razón, Jin Dasim fue apodado Shahib al-Buyut, o el genio de la casa, cuyo trabajo perturba la armonía familiar.

Lea también: Demandado por divorcio de Raisa, Hamish Daud limita la columna de comentarios



Cómo funciona Jin Dasim

Según la explicación de los estudiosos, Jin Dasim actúa provocando emociones y conflictos internos entre parejas casadas. Infunde sospecha, irritabilidad y el hábito de convertir los pequeños problemas en grandes peleas.

Se cree que el trastorno ocurre cuando los ocupantes de la casa se olvidan de saludar o Basmalah al entrar a la casa, comer o iniciar actividades. Si esto se ignora, se cree que Dasim entra y permanece en la casa, propagando energía negativa que hace que la atmósfera sea cálida y disonante.

De ahí surge la creencia de que pequeñas disputas que deben resolverse con calma pueden convertirse en grandes conflictos e incluso en divorcio.

¿Por qué de repente se vuelve viral?

El término «Jin Dasim» surgió en medio de crecientes noticias de divorcio entre artistas que antes se sabía que eran armoniosos.

Los internautas también están ocupados diciendo que Jin Dasim está haciendo «horas extras» cada vez que surge la noticia de un nuevo divorcio.

Esta expresión tiene un tono de broma, pero por otro lado muestra la fuerte influencia de las creencias espirituales y místicas en la forma en que los indonesios interpretan los problemas domésticos, especialmente entre las figuras públicas.