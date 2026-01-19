Se devolvieron los fondos TKD para Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental, por un total de 10,6 billones de IDR

Jacarta – El gobierno central decide devolverlo dana Transferir a Región (TKD) para Provincia AcehSumatra del Norte (Sumatra del Norte), y Sumatra Occidental (Alarde) con un valor total de 10,6 billones de IDR.

«El Presidente decidió anteriormente que para todas las provincias, estos tres distritos/ciudades, Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental, las transferencias financieras regionales se igualarían hasta 2025. En otras palabras, sumando la cifra total a 10,6 billones», dijo el Ministro del Interior (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, en su declaración en Yakarta, el lunes 19 de enero de 2026.

Esta medida se tomó para apoyar la aceleración de la recuperación después de inundaciones y deslizamientos de tierra en la zona. Con esta política, el TKD de todas las provincias y distritos/ciudades de las tres regiones se equipara al TKD en 2025 después de la eficiencia.

El Ministro del Interior, presidente del Grupo de Trabajo (Satgas) para la Aceleración de la Rehabilitación y Reconstrucción Post-Desastre en Sumatra, explicó que esta decisión había sido aprobada por el Presidente Prabowo Subianto.

Destacó que el gobierno central está plenamente comprometido con el restablecimiento de las condiciones en las tres provincias, empezando por los sectores de educación, salud y económico. Se han movilizado diversas fuerzas y recursos nacionales para apoyar la recuperación después del desastre.

«El mensaje del presidente es claro, comprende realmente las dificultades de las regiones. Ha movilizado a todas las fuerzas centrales y hay un presupuesto separado; de Obras Públicas, del Ministerio de Educación, de fondos del ejército, de salud, otros, TNI, Polri, BNPB, luego también Basarnas, varias cosas, todo está respaldado, todo está animado», afirmó.

Sin embargo, el Ministro del Interior recordó la importancia de la cooperación mutua entre el gobierno central y los gobiernos regionales (Pemda) en la gestión post-desastre. Se espera que el regreso del TKD fortalezca la capacidad fiscal regional.

«Pero, por supuesto, la propia región también necesita moverse, trabajar en conjunto. Bueno, pero para que sean fuertes, aumentar el presupuesto. Algo así», dijo.

El Ministro del Interior también enfatizó que los fondos del TKD deben utilizarse de manera efectiva, eficiente y responsable para restaurar la vida de las personas. Advirtió enérgicamente contra el mal uso del presupuesto.

«Sí, no lo malgasten, este es un presupuesto para desastres. Si este presupuesto para desastres se usa mal, así se llama, el daño se duplicará. Uno, esto es un crimen. El segundo, la responsabilidad ante Dios. El tercero, esto significa bailar sobre el sufrimiento de la propia comunidad. Eso no está permitido», enfatizó.