Se detuvieron varios viajes de KRL mientras el estado del terremoto de Bekasi

Yakarta, Viva – Varios viajes de trenes eléctricos de línea de cercanías se detuvieron temporalmente el miércoles, agosto de 2025, noche.

Esta decisión se tomó para garantizar que las condiciones de seguridad de las vías del ferrocarril se mantuvieran siguiendo terremoto con una magnitud de 4.9 magnitud que sacudió el Yakarta y las áreas circundantes.

Jefe de Relaciones Públicas, Joni Martinus, dijo que se hizo para hacer un control exhaustivo camino operacional. Afirmó que el factor de seguridad de los pasajeros era una prioridad.

«Pedimos disculpas por este inconveniente. Se actualizará más información de inmediato», dijo.

VP Relaciones públicas Kai Joni Martinus

Aun así, después de verificar la condición del carril y el puente por parte de los oficiales, en 20.28 WIB se informó que la condición de la línea y el puente eran seguros. KRL Ha regresado a 20.35 WIB.

Para tener en cuenta, un terremoto que mide 4.9 magnitud sacudió el Yakarta y las áreas circundantes.

Basado en la información de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG), el terremoto ocurrió alrededor de las 19:54 WIB.

El epicentro está a 14 km al sureste del distrito BekasiJava Occidental.

«El terremoto de magnitud 4.9 con una profundidad de 10 kilómetros», dijo la declaración de la cuenta X @infobmkg, miércoles 20 de agosto de 2025.