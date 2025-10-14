Se detectan acciones imprudentes de Timber Mafia en Mentawai, las pérdidas estatales alcanzan los 239 mil millones de IDR

Jacarta – Se han vuelto a descubrir delitos medioambientales a gran escala. Grupo de trabajo de control regional Bosque (PKH Task Force) logró descubrir una red de tala ilegal que opera en la isla de Sipora, archipiélago mentawaiSumatra occidental.

Este crimen no es ninguna broma, miles de metros cúbicos madera Los bosques de producción están siendo talados ilegalluego enviado en secreto al puerto de Gresik, Java Oriental. La divulgación se llevó a cabo bajo la supervisión directa del Jefe de Estado Mayor del TNI (Kasum), el teniente general del TNI Richard Tampubolon, quien participó en el seguimiento del proceso de aplicación de la ley sobre el terreno.

Como resultado de la operación, las autoridades confiscaron 4.610 metros cúbicos de madera ilegal que fueron transportados utilizando la barcaza Kencana Sanjaya & B y el remolcador Jenebora I.

«En Mentawai hemos asegurado el campamento base, las excavadoras, varios trabajadores. Esto seguirá siendo investigado de acuerdo con la ley», dijo Richard en su declaración oficial, el martes 14 de octubre de 2025.

Richard enfatizó que su partido continuará eliminando a la mafia maderera que está destruyendo los bosques de Indonesia. Esta acción, dijo, es una prueba del compromiso de apoyar los esfuerzos de aplicación de la ley contra los delitos ambientales de una manera profesional y mensurable.

Los resultados de la investigación muestran que esta tala ilegal fue realizada por PT BRN junto con un individuo de iniciales IM. Se sospecha que llevan a cabo una operación ilegal falsificando documentos de legalidad de la madera a nombre de los residentes locales para engañar a los agentes.

«Por supuesto, esto se hace con una cuidadosa consideración, medidas mesuradas pero con acciones firmes», dijo.

Se estima que el estado ha perdido hasta 239 mil millones de IDR, que consisten en daños al ecosistema de 198 mil millones de IDR y el valor económico de la madera de 41 mil millones de IDR.

Actualmente, la investigación del caso está a cargo de la Dirección General de Gakkum KLHK junto con la Fiscalía General (Kejagung). Los autores se enfrentan a una pena máxima de prisión de 15 años y una multa de hasta 15.000 millones de IDR.

«Este paso firme del Grupo de Trabajo del PKH es parte de los esfuerzos estratégicos del gobierno para preservar las áreas forestales y apoya la agenda del presidente indonesio Prabowo Subianto para lograr una gestión soberana, justa y sostenible de los recursos naturales», afirmó.