Se destacó la historia educativa de Erika Carlina, Ahmad Dhani Sentil Ariel Noah

Yakarta, Viva – Una serie de noticias en el canal Viva Showbiz robaron con éxito la atención del lector. Uno de los más mirados es la cuestión de la educación. Erika Carlina quien se notificó en el KK que subió.

Ahmad Dhani que se movió abiertamente Ariel Noah Tampoco menos curioso. Sin mencionar el asunto Dewi Perssik hasta Lisa Mariana. Vamos, lea las noticias completas en Round Up, que contiene la lista de las noticias más populares en el canal Showbiz, viernes 22 de agosto de 2025.

Subir una tarjeta familiar, los internautas se sorprenden al ver la historia educativa de Erika Carlina

Erika Carlina volvió a una cálida conversación de los ciudadanos después de subir el documento de identidad del bebé, Andrew Raxy Neil. La actriz y modelo de 31 años muestra las últimas tarjetas de identidad para niños rosa (KIA) y la última tarjeta familiar (KK) en Instagram.

El pequeño bebé nacido el 1 de agosto de 2025 ahora se ha registrado oficialmente en el documento de población. En su carga, Erika agregó información que mostró su felicidad como madre.

Ahmad Dhani Sentil Ariel Noah: Quiero tener un dinero en concierto, ¿cómo es que no quiero responsabilidad, realmente está mimado!

La polémica sobre el pago de las regalías musicales nuevamente se calienta después de que Ahmad Dhani hizo una sátira picante a Ariel Noah. El músico y un miembro del parlamento indonesio consideraron que Ariel se había mimado porque solicitó reglas firmes del Parlamento con respecto a la obligación de pagar los derechos de autor en las actuaciones musicales.

Este problema surgió después de que Ariel reveló abiertamente su ansiedad relacionada con el sistema de pago de derechos de rendimiento. En una declaración, el hombre de 43 años confirmó que el cantante no debería estar cargado de la obligación de pagar regalías al compositor. Según él, la carga está completamente en manos del organizador o organizador del evento (EO).

Aconsejar a Lisa Mariana que se disculpe con la familia Ridwan KamilDewi Perssik: Blesch no es despreciable

Lisa Mariana asistió recientemente a un espectáculo de conversación en una estación de televisión privada. En el caso, Lisa había revelado su corazón relacionado con los resultados de la prueba de ADN de su hija con las iniciales ca. Como se sabe que, en base a los resultados de la prueba de ADN realizada por Pudokkes Bareskrim Polri, Ridwan Kamil no es un padre biológico de ca.

En una de las piezas de video viral en las redes sociales de Tiktok, Lisa Mariana había recibido consejos de los anfitriones que guiaron el evento. Nassar, por ejemplo, le aconsejó a Lisa Mariana que no extienda su caos con Ridwan Kamil después de que salió la hija de prueba de ADN el miércoles pasado.

Leer más aquí.

Los resultados de la prueba de ADN de su hija no coincidieron con Ridwan Kamil, Lisa Mariana: simplemente pacífica

La celebridad de Lisa Mariana llegó al KPK

Los resultados de la prueba de ADN de la hija de Lisa Mariana con las iniciales CA se publicaron el miércoles 20 de agosto de 2025. Según los resultados de la prueba de ADN, se sabe que Ridwan Kamil no era un padre biológico de ca. Después de los resultados de la prueba de ADN, Lisa Marina afirmó no creer los resultados.

«Es una mentira», dijo Lisa Mariana cuando Rian Ibram le preguntó según lo citado del video subido en la cuenta de Instagram de Lisa Mariana, el viernes 22 de agosto de 2025.

