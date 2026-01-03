Se destaca el pico de reflujo de Nataru e Internet en el aeropuerto

Jacarta – El viceministro de Comunicaciones y Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, destacó la preparación de las redes de telecomunicaciones en los nodos de transporte para atender el aumento de pasajeros en flujo inverso Vacaciones de Navidad 2025 y Año Nuevo 2026 (nataru).

Consideró que la preparación de la red de telecomunicaciones es una parte importante del buen retorno. Una red estable ayuda a los pasajeros a mantenerse conectados y reduce el riesgo de interrupción del servicio en medio de un mayor tráfico.

«La supervisión continuará hasta que pase el pico de reflujo de Nataru. El gobierno garantiza que los servicios de telecomunicaciones en los principales nodos de transporte sigan listos para servir a la comunidad», dijo el sábado 3 de enero de 2026.

En este caso, Nezar Patria asegura servicios de telecomunicaciones en Aeropuerto Soekarno HattaTangerang, Banten, está listo para atender el aumento de pasajeros durante el regreso de las vacaciones de fin de año, que se espera que ocurra del 3 al 4 de enero de 2026.

Esta preparación es importante para los pasajeros de aerolíneas que dependen de la red para acceder a la información de vuelos, comunicaciones familiares, reservar transporte de conexión y transacciones digitales durante el viaje.

«Se espera que el flujo de retorno aumente los días 3 y 4 de enero, también en las rutas aéreas. Por eso estamos comprobando directamente la disponibilidad de la red de telecomunicaciones en el aeropuerto», dijo.

Los resultados del monitoreo muestran que la calidad del servicio es buena en puntos importantes. En la Terminal 1 del aeropuerto Soekarno Hatta, acelere Internet registró estable en el rango de 120 a 160 Mbps. Esta velocidad se considera suficiente para respaldar las actividades digitales de los pasajeros.

La monitorización del espectro de frecuencias también muestra condiciones seguras. No se encontró interferencia durante el período de publicación. Los funcionarios de infraestructura digital están en alerta máxima para mantener los servicios funcionando con normalidad.

«Recibimos informes de que el uso del espectro es seguro y no hay interferencias. La preparación de los funcionarios en campo también va bien», dijo el viceministro de Comunicaciones y Tecnología, Nezar Patria.