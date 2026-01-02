Se destaca el estudio de maestría sobre el juez Tom Lembong, esto es lo que dicen los expertos legales

Jacarta – Experto El abogado Henry Indraguna valoró que el estudio del Tribunal Supremo (MAMÁ) basado en recomendaciones de sanciones éticas propuestas por la Comisión Judicial (KY) contra tres hakim quien juzga las cosas Tom izquierdo reposicionar cuestiones clásicas en el sistema constitucional indonesio.

Esto recuerda dónde terminan los límites de la supervisión ética y dónde debe mantenerse absolutamente la independencia del poder judicial. Según él, esta polémica debe leerse estructuralmente, no únicamente como una relación institucional entre la Corte Suprema y KY.

«Lo que se está poniendo a prueba no es sólo el mecanismo ético, sino la coherencia del Estado en la protección de la independencia de los jueces. Las decisiones de los jueces no deben ser objeto de presión, especialmente si esa presión está envuelta en procedimientos que parecen administrativamente legítimos», afirmó Henry en su confirmación, el viernes 2 de enero de 2026.

Según él, la independencia del poder judicial está garantizada explícitamente en el artículo 24, párrafo 1, de la Constitución de la República de Indonesia de 1945, que enfatiza que el poder judicial es un poder independiente para defender la ley y la justicia.

Esta garantía constitucional se explica con más detalle en la Ley Número 48 de 2009 sobre el Poder Judicial. El párrafo 1 del artículo 3 de esta Ley destaca que los jueces están obligados a mantener la independencia judicial y a estar libres de toda forma de injerencia de cualquiera de las partes.

Además, el artículo 20 de la Ley del Poder Judicial establece que la supervisión de los jueces no debe reducir la libertad del juez para examinar y decidir los casos.

Mientras tanto, la autoridad de la Comisión Judicial está regulada en la Ley Número 18 de 2011, que limita el papel de la Comisión Judicial a mantener el honor, la nobleza y el comportamiento de los jueces, sin autoridad para evaluar o corregir el fondo de las decisiones.

Henry dijo que este marco legal separaba claramente los ámbitos ético y judicial.

«La ética se refiere al comportamiento personal y la integridad del juez. Las decisiones se refieren al juicio legal. Estos dos ámbitos no deben intercambiarse, porque tal intercambio dará lugar a una presión sistémica sobre la libertad del juez», dijo.

En el sistema judicial, las correcciones de las decisiones se prevén legalmente mediante recursos de apelación, casación y revisión judicial. Trasladar las correcciones de decisiones al ámbito de la ética.

En su opinión, esto no sólo es conceptualmente incorrecto, sino también institucionalmente peligroso. Según él, la decisión del Tribunal Supremo sobre esta recomendación sentará un precedente importante para el sistema de justicia nacional.