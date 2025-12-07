Se despliegan tres helicópteros para comprobar la salud de los refugiados en Sumatra y prevenir diarreas y enfermedades de la piel

Jacarta – El Ministerio de Defensa de Indonesia (Kemhan) desplegará 3 unidades helicóptero a las zonas afectadas por inundaciones y deslizamientos de tierra en la isla Sumatra. El helicóptero transportará al equipo. salud que pretende anticipar enfermedad que surgen después de un desastre.

Así lo transmitió el ministro de Defensa, Sjafrie Sjamsoeddin, en una reunión limitada con el presidente Prabowo Subianto en la base aérea Sultan Iskandar Muda, Aceh, el domingo 7 de diciembre de 2025.

El presidente Prabowo visita una tienda de campaña para refugiados en Aceh Foto : Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

«Hemos preparado fuera del equipo de defensa proporcionado para las necesidades de respuesta de emergencia. Hemos preparado 3 helicópteros independientes, 1 de refuerzo que recibimos y luego 2 helicópteros que alquilamos», dijo Sjafrie.

El ministro de Defensa, Sjafrie, explicó que hay tres tipos de enfermedades que tienen el potencial de propagarse después de las inundaciones y deslizamientos de tierra en Sumatra, a saber, diarrea, infecciones del tracto respiratorio y enfermedades de la piel.

Añadió que los tres helicópteros desplegados viajarían a los campos de refugiados en las regiones de Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental.

«Se pretende que sea un equipo de salud móvil independiente en cada provincia. Por lo tanto, no tiene la carga de la distribución logística, sino que debe ir específicamente a los campos de refugiados y realizar controles de las tres cosas que mencioné antes», dijo.

Sjafrie dijo que los tres helicópteros también estaban equipados con tripulaciones de vuelo. Sin embargo, espera que el Ministerio de Sanidad pueda ayudar a desplegar médicos.

El presidente Prabowo Subianto inspecciona las zonas afectadas por las inundaciones en Bireuen, Aceh

«Esperamos la ayuda del Ministro de Salud. Si es posible, este médico será de gran ayuda para que pueda ir a los campos de refugiados para controles médicos y tratamiento», dijo Sjafrie.