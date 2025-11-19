Se desestima la demanda por agresión sexual de Vin Diesel presentada por un ex asistente

Un juez desestimó el miércoles una demanda que acusaba Vin Diésel de agredir sexualmente a su asistente en 2010 con el argumento de que la ley de California no se aplica en Georgia.

el asistente, Asta Jonasson, demandado Diesel en el Tribunal Superior de Los Ángeles en 2023, alegando que la había inmovilizado contra una pared y se había masturbado mientras estaba en Atlanta para el rodaje de “Fast Five”, la quinta película de “Fast & Furious”.

Según la denuncia, Diesel llevó a Jonasson a la suite de su hotel y la obligó a acostarse en la cama. Ella protestó y trató de escapar, pero él la empujó contra la pared, intentó bajarle la ropa interior y luego la obligó a tocar su pene erecto, alega la demanda.

También alegó que, horas después, la hermana de Diesel la llamó y la despidió. Había trabajado para Diesel durante nueve días.

El juez, Daniel M. Crowley, anteriormente despedido cuatro de los 10 reclamos de Jonasson, citando el estatuto de limitaciones. En su fallo del miércoles desestimó las seis reclamaciones restantes por falta de competencia.

«Es indiscutible que la supuesta agresión sexual tuvo lugar en Atlanta, Georgia», escribió el juez, añadiendo que la demanda «fracasa como cuestión de derecho porque se presume que los estatutos de California no tienen efecto extraterritorial a menos que la Legislatura indique expresamente lo contrario al adoptar el estatuto».

Normalmente, toda la demanda de Jonasson habría prescrito. Pero en 2022, el gobernador Gavin Newsom firmó la Ley de Responsabilidad por Encubrimiento y Abuso Sexual, que revivió ciertos casos de agresión sexual que se remontaban a 2009.

El juez dictaminó que nada en la ley indica que se aplique fuera del estado de California.

El abogado de Diesel, Bryan Freedman, negó las acusaciones cuando se presentó el caso por primera vez.

“Permítanme ser muy claro: Vin Diesel niega categóricamente esta afirmación en su totalidad”, dijo en ese momento. «Existen pruebas claras que refutan completamente estas extravagantes acusaciones».