Se desestima la demanda de Drake ‘Not Like Us’ contra Universal Music Group

Un juez federal de Estados Unidos ha desestimado la demanda interpuesta por Drake contra Grupo de música universal. El rapero acusó a su propia compañía discográfica de difamación por la distribución y promoción del infame tema de Kendrick Lamar, «Not Like Us».

La jueza de distrito Jeannette Vargas desestimó la demanda el jueves citando el tema de Lamar como una “opinión no procesable” que no se considera difamatoria.

Pato presentó su demanda inicial contra UMG en enero por Kendrick Lamar‘Not Like Us’, alegando que el sello difamó intencionalmente al promocionar la canción. En marzo, UMG presentó una moción de desestimación.

El asesor legal de Drake volvió a presentar una demanda enmendada para centrarse en los eventos que tuvieron lugar desde la presentación inicial, alegando que UMG negoció y promovió a sabiendas “Not Like Us” a través de la actuación de Lamar en el Super Bowl y consintió que la canción se reprodujera en los Premios Grammy 2025.

Más por venir…