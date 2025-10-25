Se descubre que miles de automóviles procedentes de China estaban almacenados ilegalmente

Sídney, VIVA— Fabricante chino de coches eléctricos. BYDestá en el foco de atención pública en Australia después de que las autoridades locales encontraran más de 1.600 automóviles almacenados ilegalmente en el área del parque acuático Jamberoo Action Park, Nueva Gales del Sur.

El consejo local de Kiama confirmó que el parque acuático no tenía permiso para ser utilizado como área de almacenamiento de vehículos. De hecho, el lugar sólo debería utilizarse para actividades recreativas y turísticas.

Almacenado en parques cerrados durante el invierno

Reportado VIVA Automotriz de CarscoopsEl sábado 25 de octubre de 2025, los hallazgos comenzaron con informes de los medios locales que mostraban cientos de autos BYD estacionados en el área del parque acuático que está cerrado durante el invierno.

A medida que se acerca el verano, el área volverá a abrir, pero el estacionamiento ya está lleno de varios modelos BYD, incluidos Shark 6, Sealion 6, Sealion 7 y Seal.

La práctica del almacenamiento de vehículos no es desconocida para la industria automotriz, especialmente cuando los fabricantes tienen exceso de existencias. Sin embargo, lo que se destaca es que BYD no obtuvo la aprobación oficial del ayuntamiento para utilizar el área como instalación logística.

Las autoridades locales intervienen

Según el Ayuntamiento de Kiama, esta actividad se lleva a cabo durante los últimos dos o tres meses. Aunque el terreno del Jamberoo Action Park es de propiedad privada, su uso no debe desviarse del permiso concedido, es decir, como zona de recreo.

Se dice que el propietario de la propiedad presentó una Solicitud de Desarrollo (DA) a principios de septiembre, solicitando permiso para convertir el área de estacionamiento en un área de almacenamiento de vehículos. Sin embargo, el consejo todavía está revisando la solicitud y ha emitido una advertencia para que se detengan las actividades de almacenamiento de inmediato.

«El consejo está trabajando con los propietarios de Jamberoo Action Park para garantizar que el sitio sólo se utilice de acuerdo con los permisos aplicables», dijo un portavoz del consejo de Kiama en un comunicado.

BYD culpa a sus socios logísticos

En respuesta a los hallazgos, BYD declaró que las operaciones de almacenamiento en Nueva Gales del Sur fueron administradas por un socio logístico externo. La empresa no nombró a la parte en cuestión.

Este caso es un golpe a la reputación de BYD, que en los últimos dos años ha registrado un rápido crecimiento en Australia desde el lanzamiento del modelo Atto 3. Ahora, el fabricante de automóviles eléctricos se enfrenta a una nueva presión de otros competidores chinos, como GWM, que recientemente registró mayores ventas en el mercado australiano.