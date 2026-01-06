Se desata un tiroteo en los alrededores del Palacio Presidencial de Venezuela tras la toma de posesión de Delcy Rodríguez

Caracas, EN VIVO – Se escucharon disparos cerca Palacio Miraflores, Caracas, la noche del lunes 5 de enero de 2026, según relatos de testigos presenciales, pocos días después de que las tropas estadounidenses arrestaran al presidente. Venezuela Nicolás Maduro en operaciones militares que sacudieron al país.

Una fuente cercana al gobierno afirmó que la situación está actualmente bajo control.

Según la fuente, un zumbido Un desconocido fue detectado sobre las 20.00 horas locales sobre el Palacio de Miraflores. Luego, las fuerzas de seguridad respondieron al fuego.

El incidente ocurrió horas después de que Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro, asumiera como presidenta interina tras el derrocamiento del líder anterior.

Los residentes que viven a unas cinco cuadras del palacio dijeron que escucharon una serie de disparos, aunque la intensidad fue mucho más leve que el ataque ocurrido antes del amanecer del sábado pasado, que motivó los arrestos. Nicolás Maduro. Dijo que el incidente duró aproximadamente un minuto.

«Lo primero que hice fue mirar al cielo para ver si había algún avión sobrevolando, pero no había ninguno», dijo el residente, que pidió permanecer en el anonimato. «Sólo vi dos luces rojas en el cielo.»

Agregó que muchos vecinos salieron de sus casas o se asomaron a las ventanas para confirmar lo que estaba sucediendo. Hasta que se publicó esta noticia, el Ministerio de Comunicaciones de Venezuela no había respondido a una solicitud de comentarios de AFP.

Mientras tanto, un vídeo que circula en las redes sociales muestra lo que parecen ser balas trazadoras disparadas hacia el cielo. El vídeo también muestra a un gran número de miembros de las fuerzas de seguridad corriendo hacia el complejo del Palacio de Miraflores después de que se produjera el tiroteo.

Previamente, la vicepresidenta y ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez, juró oficialmente este lunes como presidenta interina de Venezuela tras el secuestro del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el sábado 3 de enero de 2026.

«Lo juro en nombre del comandante Hugo Chávez», dijo Delcy Rodríguez ante la Asamblea Nacional de Venezuela en Caracas, refiriéndose al presidente de Venezuela de 1999 a 2013.

También expresó profunda preocupación por el secuestro de Maduro y su esposa, Cilia Flores. «Me siento triste por el secuestro de dos héroes que ahora son rehenes en Estados Unidos», dijo.