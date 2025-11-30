Se desata el duelo de leyendas en la final de la Copa MLS

VIVA – Thomas Müller ¡No quiero dejar de bailar todavía! La estrella del Bayern de Múnich, que ahora viste la camiseta de los Vancouver Whitecaps, se prepara para subir al escenario más grande MLS cuando su equipo desafía Lionel Messi Y InterMiami en la final de la Copa MLS 2025, el próximo sábado.

«Cuando vine a Vancouver, sólo quería lograr el éxito. Se sentía como un cuento de hadas de Cenicienta, y sólo quería seguir bailando», dijo Mueller después de guiar a los Whitecaps a ganar la final de la Conferencia Oeste.

Los Whitecaps avanzaron a la final de la MLS por primera vez en la historia del club, tras vencer al San Diego FC por 3-1. Los dos goles de Brian White y un gol en propia meta solidificaron su progreso hacia el partido principal.

El entrenador Jesper Sørensen rechazó la excesiva euforia. «Aún no hemos terminado. La final será el partido más importante de la temporada. No nos quitarán el pie del acelerador», subrayó.

Desde que se unió hace 115 días, Mueller ha jugado en dos finales, incluida la de llevar a los Whitecaps al Campeonato Canadiense. Su decisión de mudarse a Vancouver alguna vez se consideró imprudente, pero ahora ha demostrado ser la correcta.

«Estamos creciendo paso a paso. El equipo está en muy buena forma», afirmó Mueller.

Aunque la mentalidad de Mueller ha mejorado mucho al equipo, los Whitecaps no son un equipo de una sola estrella. Müller incluso tuvo que ser retirado debido a una lesión leve en el minuto 60 del partido de semifinales.

Sebastian Berhalter y Andrés Cubas se convirtieron en pivotes importantes, mientras que Ryan Gauld, que reemplazó a Mueller, inmediatamente aumentó el ritmo del juego. Por las bandas, Emmanuel Sabbi y Ali Ahmed actuaron bien.

La clave de los Whitecaps sigue siendo la misma: ganar el balón rápidamente y castigar a los oponentes mediante la transición. Mientras tanto, Brian White anotó sus goles 17º y 18º de la temporada, tras recuperarse de una lesión.

«Estamos llenos de luchadores, pero también tenemos una gran calidad. No somos un equipo de una sola estrella», destacó Mueller.

Los Whitecaps han tenido mucha experiencia en finales esta temporada, incluida una aplastante derrota por 0-5 ante Cruz Azul en la Copa de Campeones de la Concacaf.

«Aprendemos de los grandes momentos. Fallamos antes, ahora tenemos la oportunidad de compensarlo», afirmó Sørensen.

Mueller vs Messi: Duelo de Gigantes

Esta final fue aún más caliente porque contó con un duelo entre dos leyendas vivas: Thomas Mueller vs Lionel Messi. El historial de Mueller sobre Messi es extraordinario. De los 8 encuentros, Müller ganó siete partidos, incluida la final del Mundial de 2014.