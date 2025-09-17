Se desarrolló, Kopda FH había querido liberar el banco de bumn cuando el secuestro era sádico debido a …

Yakarta, Viva -La Policía Militar de Kodam Jaya reveló que Kopda FH había amenazado con liberar al jefe de Sub -Branch (Kacab), uno de los bancos estatales en Cempaka Putih, Mohamad Ilham Pradipta (37), porque el equipo de recolección prometido no vino.

El 20 de agosto de 2025, víctima Enmendado en el área de estacionamiento de Lotte Mart, Pasar Rebo, East Yakarta. Muhammad Ilham se vio obligado a entrar en el auto de Avanza White, luego traído. Pero el plan para entregar a la víctima a otro equipo falló porque nadie vino.

«Además, después de que la víctima fue traída con éxito, en la forma en que Kopda FH llamó al hermano de JP preguntó dónde recogería el equipo. Pero el equipo que recogería no vendría de modo que en ese momento Kopda F había amenazado con JP si ningún equipo estuviera recogiendo, la víctima se desplegaría», dijo el miércoles 17 de septiembre.

Conferencia de prensa sobre el sádico caso Kacab Bank Kacab

Finalmente, la víctima fue trasladada a un auto fortuner negro bajo el paso elevado de Kemayoran, que fue conducido por Serka N, un miembro Kopassus Otros involucrados en este caso. En el automóvil también hay otros actores que son civiles, a saber, JP, U y DS.

En el camino, Ilham, que estaba atado, trató de luchar. Se dice que Serka N sostiene el cofre de la víctima para no rebelarse. La víctima fue arrojada al área de campo de arroz en Kampung Karangsambung, aldea de Nagasari, distrito de Serang Baru, Bekasi Regency.

«La víctima fue enviada a través de su cabeza y el hermano JP levantó las piernas. La víctima fue colocada a unos dos metros del automóvil, luego dejaron la ubicación», dijo.

Para tener en cuenta, la muerte de Mohamad Ilham Pradipta se reveló a partir de las grabaciones de la cámara de CCTV que grabaron víctimas transportadas por la fuerza por varias personas. En ese momento, la víctima se reunía con una Lotte al por mayor fuera de línea en Lotte Wholesale Pasar Rebo, el 20 de agosto de 2025.

El cuerpo de la víctima fue encontrado al día siguiente el 21 de agosto de 2025. Su cuerpo estaba en Kampung Karangsambung, aldea de Nagasari, distrito de Serang Baru, Bekasi Regency. Cuando se encontraba, su cuerpo estaba trágico con las manos y los pies atados, los ojos estaban pegados.

La policía regional de Metro Jaya hasta ahora arrestó a 15 personas que supuestamente estaban involucradas en la acción atroz. Mientras tanto, todavía hay un perpetrador en general. Se sabe que los perpetradores que todavía están en general tienen las iniciales, por ejemplo.

En este caso, también hay dos prajruit TNI Del desprendimiento de la sede de Kopassus involucrado. Son Sargento Head (SERKA) N y Coopral Two (Kopda) FH. Ambos se convirtieron en sospechosos y habían sido detenidos por Pomdam Jaya.