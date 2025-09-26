Se derrumbó desde 2020, los estudiantes en los grados 2 y 4 SDN Sitanggal 06 Brebes estudiaron en la biblioteca y UKS

Brebes, VIVA – Han pasado cinco años el proceso de enseñanza y aprendizaje en la escuela primaria Sitanggal 06, el distrito de Larangan, Brebes, Java Central, fue interrumpido por las dos aulas colapsado. Hasta ahora, el daño no ha sido reparado.

Dos aulas que se derrumbaron, fueron Clase 2 y Clase 4, destruidas por el tornado que golpeó en 2020. Desde entonces, las actividades de aprendizaje de los estudiantes se han visto obligadas a ser trasladadas a la sala de emergencias de la escuela.

Por el momento, los estudiantes de los grados 2 y 4 deben someterse a actividades de aprendizaje en la sala de la biblioteca y la Unidad de Salud Escolar (UKS). Esta condición ha estado sucediendo durante los últimos cinco años.



Colapsado desde 2020, aulas 2 y 4 SDN Sitanggal 06 Brebes, Central Java

El director de SDN Sitanggal 06, Slamet Santoso, dijo que no había otra opción que trasladar el proceso de enseñanza y aprendizaje a la sala.

«Esta no es otra opción, porque KBM debe continuar. A pesar de que los estudiantes de enseñanza y proceso de aprendizaje están un poco perturbados porque no son apropiados como debería», dijo Slamet, viernes (26/09/2025).

Agregó que la escuela había presentado repetidamente una solicitud de mejora desde que ocurrió el desastre. Sin embargo, hasta ahora no ha habido seguimiento.

«Sin embargo, obtuve noticias, se realizarán nuevas mejoras en 2026», explicó.

Mientras tanto, el Jefe de Educación Básica (Dikdas) de la Oficina de Educación Juvenil y Deportes de Brebes (Dindikpora), Aditya Perdana, enfatizó que la revitalización de la escuela había entrado en la agenda de reparación.

«Este formulario PUPR está listo. Ha ingresado a la revitalización en 2026», dijo Aditya cuando se contactó a través de su teléfono celular.

Aditya dijo que el obstáculo anterior ocurrió porque los datos principales de la escuela (Dapodik) de la escuela no habían podido ingresar al sistema.

«Solo este año ha entrado en el Dapodik. Dios quiere, el próximo año la realización de la mejora. Incluso el próximo año también habrá una mejora en las cercas escolares por las aspiraciones del consejo», concluyó. (Tri Handoko/Tvone/Brebes)