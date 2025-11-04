Se derrumba torre medieval en Roma y muere trabajador rumano

romaníesVIVA – Una persona empleado Rumania declaró morir después de quedar atrapado durante horas entre los escombros la torre Un edificio medieval parcialmente derrumbado en el centro de Roma, informaron los medios italia el martes 4 de noviembre de 2025.

Uno de los edificios de la Torre dei Conti, una torre medieval en restauración, en Roma, Italia, se derrumbó el lunes 3 de noviembre de 2025, hiriendo a cuatro trabajadores de la construcción y desencadenando una operación de rescate de emergencia, informaron medios locales.

El rumano, identificado como Octay Stroici, murió en las primeras horas de la mañana del martes, después de haber sido rescatado de debajo de los escombros durante 11 horas.



Se derrumba la Torre dei Conti, una torre medieval en Roma, Italia

«A pesar de los intensos esfuerzos médicos en Roma, las víctimas atrapadas bajo los escombros del edificio histórico en renovación no pudieron salvarse», escribió el Ministerio de Asuntos Exteriores rumano en un comunicado en la plataforma X.

Mientras tanto, un hombre de 64 años fue rescatado con vida de entre los escombros y trasladado de urgencia al hospital en estado crítico con una herida en la cabeza, mientras que otro trabajador seguía atrapado pero consciente, según fuentes sanitarias.

Otros dos trabajadores sufrieron heridas leves y se negaron a ser hospitalizados.

Según los informes, el edificio se derrumbó mientras se realizaban trabajos de renovación. Poco después, parte del edificio volvió a derrumbarse cuando los bomberos realizaban las operaciones de rescate.

El segundo incidente levantó una espesa nube de polvo, pero no causó más heridos entre los miembros del equipo de emergencia, informó la agencia de noticias italiana. Ansa.

Los bomberos desplegaron hasta el lugar tres equipos, dos camiones con escalera y una unidad de rescate especial. Se ha cerrado temporalmente el acceso a peatones y vehículos en el entorno para facilitar las operaciones de rescate y garantizar la seguridad en el lugar.

Las autoridades locales aún están llevando a cabo una investigación sobre la causa del colapso del edificio.

Torre de’ Conti es una torre histórica en Roma, Italia, construida en 1238 por Richard Conti, sobrino del Papa Inocencio III. Se encuentra cerca de la Via dei Fori Imperiali, no lejos del Coliseo y del Foro Romano, lo que la convierte en una de las torres medievales más antiguas que quedan en Roma.