Se demostró que la sentencia final de Hwang Jung Eum

Jeju, Viva – El nombre de la popular actriz de Corea del Sur, Hwang Jung EumDe nuevo en el centro de atención pública. No por un proyecto de drama o un regreso de la pantalla de vidrio, sino por un caso legal serio que lo atrapó.

La estrella del drama que era bonita fue oficialmente sentenciada a dos años de prisión con una libertad condicional de cuatro años después de reconocer la malversación de fondos de su propia empresa. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

La decisión fue leída el 25 de septiembre de 2025 por la División Criminal 2 del Tribunal de Distrito de Jeju dirigido por el juez IM Jae Nam. Dijo que Hwang culpable de violar la ley en sentencias graves por ciertos delitos económicos (malversación de fondos).

Reportado KbizoomEste caso comenzó con la acusación de que Hwang usó el fondo de su compañía de agencias, Hunminjeongeum Entertainment, para intereses personales. Aunque la agencia es propiedad de él, el dinero todavía se considera los fondos de una empresa.

En julio de 2022, se dijo que Hwang estaba tomando prestados 800 millones de wones (alrededor de Rp9.5 mil millones) en nombre de la agencia. De esa cantidad, transfirió 700 millones WON (alrededor de Rp8 mil millones) a su cuenta personal con una apariencia de pago temporal. El dinero se usa para invertir en monedas criptográficas.

La acción no solo se realizó una vez. De julio a octubre de 2022, Hwang lo repitió 13 veces. Un total de más de 4.2 mil millones Won (alrededor de Rp50 mil millones) se desvió a los activos digitales. El informe también reveló que algunos de los fondos de malversación de fondos se utilizaron para pagar impuestos a la propiedad, impuestos locales, tarjetas de crédito, para almacenar préstamos hipotecarios.

En su primer juicio en mayo de 2025, la actriz admitió todos los cargos. También ha devuelto 3 mil millones de wones (alrededor de Rp35.8 mil millones) que anteriormente fue retirado como un pago temporal. Se dice que este paso es uno de los factores que alivian la oración.

Cuando el juicio ingresó a la etapa final en agosto, el fiscal había exigido una sentencia de tres años en prisión. Sin embargo, el juez decidió dar una sentencia de libertad condicional.

«El tribunal finalmente considera el reembolso del pago y la cooperación para imponer sentencias de libertad condicional, en lugar de sentencias directas de prisión», dijo el veredicto del juez.

Aunque libre de barras de hierro, este caso claramente empañó la reputación de Hwang Jung Eum. Muchos fanáticos que inicialmente se conocían a sí misma como actriz con una imagen alegre y profesional ahora están decepcionados. Por otro lado, esta decisión plantea un debate público: si la libertad condicional es lo suficientemente justa para los grandes artistas que tropezaron con el caso económico de miles de millones de ganancias.