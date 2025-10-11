Se deben reforzar los mensajes contra la conducción en estado de ebriedad







Si necesitaban más pruebas sobre los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol, simplemente pongan sus mentes en marcha atrás (ya que se trata de coches) al incidente del coche volador en Mumbai. Carretera Costera. Hace apenas un par de días, un conductor chocó contra la barandilla por la noche y su coche se precipitó al mar. Fue rescatado por jawans estacionados cerca que arriesgaron sus vidas y saltaron al mar para salvarlo. Presuntamente estaba ebrio y conducía imprudentemente.

Se ha evitado una enorme tragedia. Otros vehículos podrían haber sido atropellados por su forma de conducir. Él mismo podría haberse ahogado; su rescate ha sido nada menos que milagroso, e incluso los policías o aquellos que se encontraban en ese tramo por algún trabajo podrían haber muerto a causa de esto.

Por eso decimos más poder para las normas contra la conducción en estado de ebriedad. Esto último nubla especialmente el juicio, da a uno una falsa sensación de control y luego, por supuesto, debido a que el sentido está comprometido, uno termina acelerando y lanzándose hacia la muerte. Ni siquiera podemos imaginar la matanza si esto hubiera ocurrido en la carretera de la costa y en el agua, y hubiera ocurrido en un puente. Imagínese un automóvil que se estrella contra la barandilla de un puente y se hunde contra otros automóviles que se encuentran debajo.

Es necesario reforzar el mensaje de no beber ni conducir. Es necesario recordar el mensaje de que la velocidad mata. De policías de tránsito hasta el primer peldaño de la escalera: las familias y los padres en casa deben inculcar esa lección a sus hijos. Que crezcan y conduzcan es irrelevante; Se trata de hablar de estos peligros repetidamente, para que se convierta en parte del ADN. También puede impedir que los jóvenes cedan ante la presión de sus compañeros. También pueden disuadir a sus amigos descarriados de beber y conducir o acelerar. Los mensajes son antiguos, pero hay sabiduría en los recordatorios constantes y las señales de alerta.





Fuente