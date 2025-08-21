Se deben reducir los carteristas y la matanza

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Jakarta, Pramono anung decidido a volver a girar Mercado La tierra es el centro comercial más grande del sudeste asiático.

De una manera, dijo haciendo digitalización. Donde, el sistema de compra y venta en Yakarta se lleva a cabo digitalmente.

«Esto se hará en etapas a través de programas de digitalización, mejoras de limpieza, para aumentar la accesibilidad», dijo Pramono en el área de Tanah Abang, Central Yakarta, citado el viernes 22 de agosto de 2025.

Explicó que su partido se tomaba en serio la realización de mejoras para que el mercado de Tanah Abang no solo volviera a la vida, sino que se convirtió en una nueva fuerza para el centro de la industria del mercado en la ASEAN.

Según Pramono, las condiciones comerciales en el mercado de Tanah Abang ahora necesitan una mejora significativa para ser re -passionate.

Pramono me dijo cuando visitó el mercado de Tanah Abang. Él dijo, la condición de los comerciantes parecía letárgico.

«Tan pronto como ingresé al mercado de Tanah Abang, los comerciantes darían la bienvenida entre letárgicos e histéricos. Langosos porque el comercio aquí debe mejorarse», dijo Pramono.

Explicó que la digitalización será uno de los factores importantes para impulsar las actividades comerciales al tiempo que reduce las prácticas negativas, como el camioneta y matanza.

«¿Qué quieres recoger, si todas las transacciones digitales? La matones también disminuirá lentamente», dijo. (Hormiga)