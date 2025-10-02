Se deben colocar grandes generales al frente

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Jakarta, Pramono anung Abrir votos sobre el plan de transferencia Estatua Gran General Sudirman.

Se planeó que la transferencia se llevara a cabo debido al proyecto de fusión Estación de goma Y Estación de Sudirman BaruSouth Yakarta, para desarrollar el área de integración intermodal en el área de Hamlet Atas.

Pramono dijo que la figura de Sudirman como general debe obtener un lugar más prominente y fácilmente visto por el público.

«Entonces, la estatua de Sudirman, por supuesto, debemos apreciar porque después de todo esto es un gran general. Entonces, más tarde, si en Hamlet Atas se construirá, conectarán, la estatua de Sudirman debe ser colocada que está realmente por delante», dijo Pramono a los periodistas del Ayuntamiento de DKI Jakarta, jueves 2 de octubre de 2025.

Con el nuevo acuerdo, Pramono cree que las personas que pasan desde la dirección de Jalan Thamrin pueden ver la estatua General Sudirman Más claramente.

«De hecho, cuando antes de subir a la aldea superior, si somos de Thamrin, la estatua de Sudirman se verá más clara y mejor para ver. Más tarde lo prepararemos para ello», dijo.

Anteriormente se informó, el Ministerio de Transporte y el Gobierno Provincial de Yakarta habían acordado combinar las estaciones de caucho y la Estación Sudirman Baru, South Yakarta, para desarrollar el área de integración intermodal en el área de Dukuh Atas.

El Ministro de Transporte, Dudy Purwagandhi, dijo que su partido junto con el gobernador de Yakarta, Pramono Anung, también había celebrado una reunión para seguir el plan para combinar las dos estaciones de tren.

Una de las dos partes discutidas estaba relacionada con el plan para mover la estatua del general Sudirman, quien se había establecido en los límites de Jalan Jenderal Sudirman y Jalan MH Thamrin, como resultado de la implementación del proyecto.

«Ayer, el gobernador (Yakarta) dijo que existía la posibilidad de mover la estatua del gran general Sudirman», dijo el Ministro de Transporte en una discusión con los medios de comunicación en Yakarta, el martes 30 de septiembre de 2025.

«De lo que originalmente estaba en el lado sur, (estatua general de Sudirman) se acercará a Jalan MH Thamrin», dijo.

Dudy agregó, el desarrollo de alias de área orientado al tránsito orientado al tránsito (TOD) del Dukuh Atas Dukuh también conectará cuatro modos de transporte basados ​​en ferrocarril de manera integrada.

El objetivo no es otro que aumentar la comodidad de los cuatro usuarios de los modos de transporte del tren, que incluye incluir Moda Raya integrado (MRT), Integrated Raya Cross (LRT), Tren Electric (KRL) y Airport Train.0

«Por lo tanto, se ha diseñado de tal manera que las personas en movilidad pueden moverse fácilmente de un modo a otro en la estación de Dukuh Atas, Sudirman y Bni City», dijo Dudy.