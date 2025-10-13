Se deben cobrar 3 millones de casas al año y 300 facultades de medicina

Jacarta – Ex Gobernador de DKI Yakarta, Anies Baswedandestacando nuevamente una serie de ambiciosos programas de la administración del presidente Prabowo Subiantocomo el desarrollo 3 millones de hogares por año y establecimiento 300 facultades de medicina en toda Indonesia.

Sin embargo, en lugar de criticar, Anies invitó al público a exigir el cumplimiento de esta promesa como forma de apoyo para que el programa funcione de verdad.

Anies enfatizó que todos los programas gubernamentales, especialmente aquellos que tienen un impacto directo en la población, deben completarse por completo. Invitó a todas las partes a desempeñar un papel activo en el seguimiento y garantía de que estas promesas se implementen realmente, en lugar de quedarse en el discurso.

«Todos los programas de buen gobierno deben implementarse hasta que se completen. Invite a todos a alentarlos a que se completen, si no se completan, recójalos», dijo Anies en Semarang, citado por Movimiento popular de YouTubeLunes 13 de octubre de 2025.

«El plan de construcción de 3 millones de casas al año, no hay necesidad de criticarlo, solo cobrar por ello. ¿Dónde están las casas, ya hace un año, dónde se construyen y cómo puede la gente conseguirlas?», continuó.

Fuente: ANTARA/Aditya Pradana Putra

Considera que el acto de «cobrar» no es una forma de crítica negativa, sino más bien un apoyo concreto para que los programas gubernamentales se ejecuten realmente según lo prometido.

«No es crítica, es apoyo y pedir que se implemente», afirmó.

No sólo eso, el ex candidato presidencial también destacó los planes para construir 300 facultades de medicina en varias regiones. Reiteró que esta gran idea no debe ser criticada, sino alentada a realizarla.

«El plan de construir 300 facultades de medicina ha sido muy criticado. Mi sugerencia es no criticarlo, solo cobrar por ello. ¿Ahora dónde están las 300 facultades de medicina? ¿Dónde están ubicadas? No se debe criminalizar la facturación porque es sólo cobrar», concluyó.