Se cuestiona la realización de la recuperación de tierras nacionales de palma aceitera, el 39 por ciento de ellas son simplemente tierras baldías

Jacarta – El Centro de Defensa y Estudios Legales de Recursos Naturales (Pustaka Alam) encontró una discrepancia entre las afirmaciones Grupo de trabajo Control de Área Forestal (PKH) con condiciones fácticas en campo respecto a la recuperación tierra Coco palmera.

A partir del 1 de octubre de 2025, el Grupo de Trabajo del PKH afirma haber recuperado el control de una superficie forestal de 3.404.522,67 ha. De estas tierras, el Grupo de Trabajo del PKH ha entregado 1.507.591,9 hectáreas de tierras de palma aceitera al PT. Agrinas Palma Nusantara.

Cuando el Grupo de Trabajo del PKH anunció el éxito de «recuperar» millones de hectáreas de tierras de palma aceitera que, según el Fiscal General, valían 150 billones de IDR y que había informado al Presidente, el público naturalmente asumió que el Estado realmente había recuperado activos productivos de gran valor.

Sin embargo, los datos que surgieron de la reunión de trabajo de la Comisión VI de la RPD de RI con PT Agrinas Palma Nusantara el 23 de septiembre de 2025 en realidad revelaron una realidad diferente. Del total de 833.413 hectáreas de tierra entregadas a PT Agrinas Palma Nusantara en las Fases I-III, sólo el 61% está plantada con palma aceitera, mientras que el 39% restante es tierra vacía.

«Este hallazgo debería ser una advertencia al gobierno para que revise los datos informados por el Grupo de Trabajo de PKH. No toda la tierra que fue recuperada estaba en realidad en forma de plantaciones de palma aceitera. Incluso el propio Agrinas Palma ha confirmado ante la Cámara de Representantes que muchos de los datos en la versión del Grupo de Trabajo son inexactos», dijo Muhamad Zainal Arifin, Director de Pustaka Alam, citado en su declaración del miércoles 15 de octubre de 2025.

Basado en el estudio de Pustaka Alam sobre los datos de presentación de la Fase IV del Grupo de Trabajo de PKH al PT. Agrinas Palma Nusantara, de la superficie total de terreno embargado de 674.178,44 Ha, la mayor parte del terreno son terrenos baldíos que no están plantados.

Explicó que el ejemplo más sorprendente de recuperación en la provincia de Kalimantan Central fue PT AKL, donde del total de tierras recuperadas de 8.696,09 hectáreas, sorprendentemente sólo se plantaron 2,33 hectáreas. Una situación similar se produjo cuando PT KHS volvió a controlar 1.357,91 ha con una superficie plantada de sólo 15 ha.

Luego está PT ISA que volvió a controlar 1.156,26 ha de tierra, pero se sembraron 8,89 ha. Asimismo, en la provincia de Sulawesi Central está el PT. KSG recuperó 1.452,41 ha, pero sólo se plantaron 8,38 ha y todavía hay muchas empresas que viven lo mismo.

Terreno para rejuvenecimiento o replantación de palma.

«Si estos datos se utilizan como base para un informe al presidente, entonces éste se deja engañar por cifras que no reflejan la realidad sobre el terreno. Parece como si el Estado se estuviera apoderando de grandes bienes, aunque parte de las tierras reclamadas son simplemente terrenos baldíos, arbustos, pantanos e incluso zonas Alto Valor de Conservación (AVC)«, dijo Zainal.

Explicó además que, según la Biblioteca de la Naturaleza, esta diferencia numérica abre dos posibilidades. En primer lugar, parte de la tierra reclamada por el Grupo de Trabajo del PKH no es una plantación activa de palma aceitera. De hecho, la Aclaración del párrafo 1) del artículo 110B de la Ley de Creación de Empleo enfatiza que el alcance de las violaciones sólo cubre las tierras cuya función ha sido completamente modificada.

Esto significa que los terrenos baldíos no pueden utilizarse como base para la recuperación. El objetivo de imponer sanciones administrativas es únicamente para las actividades comerciales que hayan sido establecidas. En segundo lugar, hay indicios de que el Grupo de Trabajo del PKH ha ampliado los datos para cumplir los objetivos de desempeño.

Los terrenos ajenos o los terrenos baldíos están sujetos a recuperación. En varias actas de toma de posesión también se constató que se pidió a las empresas que entregaran terrenos que no eran de su propiedad.