Se cuestiona el material de Mens Rea, NU-Muhammadiyah Kompak niega la actuación policial

Jacarta – La controversia ha vuelto a envolver al mundo del entretenimiento de Indonesia. comic famoso Pandji Pragiwaksono reportado oficialmente a Policía Metro Jaya con respecto a las acusaciones de difamación luego del material de comedia que presentó en el evento titulado Maldad masculina. Este material se considera ofensivo y perjudicial para las grandes organizaciones islámicas de Indonesia.

Sin embargo, en medio del entusiasmo del informe, surgieron hechos interesantes que van desde el contenido del contenido que se está debatiendo hasta la aclaración oficial de PBNU y Muhammadiyah. Aquí está el resumen:

1. Informado por la generación joven NO junto con la Alianza Juvenil Muhammadiyah sobre Presuntas Calumnias y Difamaciones

El informe fue presentado por la Fuerza Juvenil Nahdlatul Ulama (NU) junto con la Alianza Juvenil Muhammadiyah con el número LP/B/166/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA con fecha del 8 de enero de 2026. El Presidium de la Fuerza Juvenil NU, Rizki Abdul Rahman Wahid, evaluó que el material de Pandji había dado lugar a insultos.

«Informamos que hubo un caso que pensamos que era degradante, calumnioso y tendía a causar caos en el espacio de los medios», dijo Rizki. Destacó las narrativas que se consideraban que arrinconaban a las dos organizaciones con respecto a las acusaciones de participación en la política práctica en aras de una recompensa. mío.

2. Contenido de material controvertido

En el evento Mens Rea que duró 2 horas y 24 minutos, Pandji abordó claramente la política de represalia y la gestión de las minas por parte de las organizaciones de masas. Aquí está la cita:

«¿Alguien conoce la política de reciprocidad? Te doy algo pero tú me das algo más. ¿Crees que por qué NU y Muhammadiyah pueden hacerse cargo de la tarifa? Porque pidieron su voto, te doy algo que te guste, estoy feliz. ¿Las organizaciones religiosas se encargan de la tarifa? Feliz», dijo Pandji.

También lo comparó con otras organizaciones de masas: «Escuché que HKBP se negó. HKBP dijo: ‘Lo siento, es realmente complicado encargarse de los informes, y mucho menos cuidar del tambag, estoy cansado'». Además, Pandji también se burló del físico de las figuras políticas e incluso llamó «somnoliento» al vicepresidente Gibran Rakabuming Raka en tono satírico.

3. PP Muhammadiyah: No es la posición oficial de la organización

Aunque el reportero estaba en nombre de la Alianza Joven Muhammadiyah, el Liderazgo Central (PP) de Muhammadiyah enfatizó que el informe no era la posición oficial de la organización. El presidente del MPKSDI PP Muhammadiyah, Bachtiar Dwi Kurniawan, afirmó que cada paso legal debe estar de acuerdo con AD/ART.