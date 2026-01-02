Se critica el aumento de las entradas para el Museo Nacional de Indonesia y se supone que dificulta el acceso al conocimiento

Jacarta – Precios a partir del 1 de enero de 2026 boleto ingrese al recorrido del conocimiento para Museo Nacional Indonesia (MNI) experimentó un aumento de hasta dos veces en comparación con antes.

El activista educativo de Sanggar Askala Edukasi, Nurfahmi Budi, lamentó la decisión de la dirección del MNI de cargar al público con visitas a museos para estudiar historia.

Dijo que el gobierno debería proporcionar un fácil acceso a sus ciudadanos para que puedan buscar conocimientos y estudiar bien.

«Sin embargo, la política de la dirección del MNI de aumentar el precio de las entradas al doble sin una cuidadosa consideración en realidad dificulta que los ciudadanos estudien. Incluso querer ser inteligente requiere costos elevados», dijo Nurfahmi, quien también es el fundador de Sanggar Askala Edukasi, el viernes 2 de diciembre de 2025.

Revitalización del Museo Nacional

Nurfahmi dijo que el público necesita conocer la razón de peso detrás del aumento de los costosos precios de las entradas al MNI. No se limite a discutir sobre mejorar la calidad del servicio.

Nurfahmi evaluó que MNI es propiedad del gobierno, por lo que no puede actuar como un sector privado que busca grandes ganancias.

«Definitivamente hay disponibilidad de presupuesto del estado porque el MNI es propiedad del gobierno. Por lo tanto, las razones para mejorar los servicios pueden asignarse con cargo al presupuesto estatal. De esta manera la gente no tiene que pagar costosas visitas a los museos para estudiar», dijo Nurfahmi.

Nurfahmi dijo que aunque el precio de la entrada al museo es barato, lo cierto es que el interés del público por el turismo educativo sigue siendo bajo. Además, ahora la dirección del MNI ha aumentado el precio de la entrada hasta dos veces.

Kartini, profesora de una escuela privada en Bekasi Regency, Java Occidental, también expresó su decepción. Sintió que gastaba cada vez más dinero sólo para poder estudiar en el museo.

Kartini dijo que el último precio de entrada al MNI para adultos es de 50.000 IDR y de 30.000 IDR para estudiantes, por lo que si visita con sólo cinco estudiantes podría gastar hasta 200.000 IDR.

De hecho, Kartini reveló que su principal objetivo como educadora y como estudiante es aprender. Lamentablemente, la dirección del MNI cobró honorarios muy elevados.

Anteriormente, el precio de la entrada al PAUD para estudiantes de secundaria y universitarios era gratuito, pero a partir del 1 de enero de 2026 hay que pagar 30.000 IDR por persona. Asimismo, el precio de la entrada para visitantes adultos ha pasado de 25.000 IDR por persona a 50.000 IDR.