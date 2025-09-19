Se cree que la política de importación única en la puerta es efectiva para mantener la resiliencia nacional de existencias de combustible, esta es la explicación

Yakarta viva – Miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes VI de la facción Golkar, Firnando Ganinduto, consideró que los pasos Pertamina Para mantener la resistencia de la acción Bbm National está en línea con la política del Ministerio de Energía y Recursos Minerales (ESDM).

Afirmó que la sinergia era apropiada para garantizar la disponibilidad de combustible, mantener la estabilidad de los precios y fortalecer la soberanía de la energía nacional.

«Pertamina ha informado que el stock nacional de combustible promedio actualmente puede durar hasta 22 días. Esto es mucho más seguro en comparación con 2023, que es solo 17 días. Esta cifra muestra que el suministro de combustible se controla cada vez más después de la reforma de la política. importar«Firnando dijo en Yakarta, citado de su declaración, el viernes 19 de septiembre de 2025.

Firnando agregó, el esquema de importación de combustible de una puerta con una evaluación de tres meses iniciada por el Ministerio de Recursos Energéticos y Minerales, hizo que la gestión de la importación fuera más eficiente. La política también cerró al mismo tiempo la oportunidad de abusar de los permisos de importación.

Según los datos de la Agencia Central de Estadísticas (BPS), las importaciones de combustible de Indonesia durante enero -julus 2025 cayeron un 6,8 por ciento en comparación con el mismo período en 2024, mientras que el consumo de energía nacional aumentó un 5,2 por ciento. Esto demuestra que la política de ESDM no causa escasez, en realidad hace que las importaciones sean más eficientes sin perturbar las necesidades de la comunidad.

Ilustración/remitente del tanque de camión del combustible de Pt Pertamina. Foto : Foto: Rusli Djafar/Vivanews

«La política de Pak Bahlil no solo mantiene acciones diarias, sino también parte de una estrategia a largo plazo. Con importaciones más controladas, el gobierno puede acelerar la construcción de refinerías, expandir el programa B35 (35 por ciento de biodiesel) y reducir la dependencia de las importaciones», explicó Firnando.

Firnando reveló que la escasez que había ocurrido a principios de 2025 fue más causada por la transición del antiguo sistema de permisos de importación al nuevo sistema, no por la política de ESDM. Después de que el nuevo esquema se está ejecutando, el suministro y la distribución del combustible están mejorando.

«De hecho, el suministro está más garantizado, los precios estables y la gobernanza de importación de manera más transparente. Golkar apoya completamente los pasos de Pertamina y el Ministerio de Energía y Recursos Minerales bajo Pak Bahlil, porque está claramente en el camino correcto», concluyó Firnando.

Con la sinergia entre Pertamina y ESDM, Firnando es optimista de que la política de importación de combustible de un solo puesto será una base importante para la seguridad energética nacional, al tiempo que fortalece la independencia energética de Indonesia en el futuro. También invitó a todas las partes a no empeorar la atmósfera con una polémica infundada, pero apoya conjuntamente las políticas gubernamentales para que los problemas de energía puedan superarse de manera sostenible en beneficio de las personas.